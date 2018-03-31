Coach Marco Calvani usa i social per suonare la carica, infatti è con il seguente post sul gruppo Facebook “VIOLA REGGIO CALABRIA SUPPORTERS” che chiama a raccolta il popolo sportivo reggino alla partita di domenica 8 aprile alle ore 18:00 VIOLA-TRAPANI:

“Buongiorno a tutti,

con l’occasione della Pasqua voglio condividere qualche riflessione su questa pagina, nel rispetto della passione e del trasporto che avete voi tifosi x la nostra Viola.

Come tutti sapete c’è un procedimento in corso del quale, purtroppo, non sappiamo quali potranno essere gli esiti. Quindi sul sentito dire ed il classico chiacchiericcio, inutile inerpicarci in considerazioni a riguardo, in proiezioni su questo o quello che potrà accadere. Lasciamo ai legali del Club fare quanto nelle loro pertinenze.

Capisco, e ci mancherebbe, la voglia di tutti voi di sapere come finirà la nostra storia stagionale è assolutamente lecita ma non è purtroppo nel nostro sapere quanto verrà deciso.

Oggi l’unica cosa che mi sento di dirvi è che qui tutti stanno remando nella stessa direzione. Staff dirigenziale, tecnico, sanitario, organizzativo, giocatori, stampa e mezzi di informazione, voi tifosi, tutti nella stessa direzione, cercando di vincere quante più partite possibili, perché noi comunque questi play off VOGLIAMO FARLI!!!.

Ci vediamo tutti tra 8 gg al Pentimele contro Trapani, sarà uno dei passaggi importanti per i NOSTRI play off.

Buona Pasqua a tutti.

Un abbraccio sportivo.

Marco Calvani”