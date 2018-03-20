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Giocatore della Viola l’MVP della 25^ giornata

Il capitano della Metextra Reggio Calabria firma 28 punti con 10/13 dal campo nella sconfitta al supplementare contro Latina

20 Marzo 2018 - 12:52 | di Domenico Suraci

Agustin Fabi, capitano della Metextra Reggio Calabria, in azione contro la Benacquista Latina

Grande prova di Agustin Fabi nella gara casalinga della sua Metextra Reggio Calabria contro la Benacquista Latina, conclusa con una sconfitta al supplementare! Il capitano reggino è l’Mvp della 25^ giornata di Serie A2 Old Wild West con 36 di valutazione: per lui 28 punti con 10/13 dal campo, 4 rimbalzi, 3 assist, 3 recuperi e 5 falli subiti!

*Foto di Maurizio Polimeni

Ringraziamo il sito della Legapallacanestro per la clip con le azioni dell’argentino:

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