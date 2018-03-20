Giocatore della Viola l’MVP della 25^ giornata
Il capitano della Metextra Reggio Calabria firma 28 punti con 10/13 dal campo nella sconfitta al supplementare contro Latina
20 Marzo 2018 - 12:52 | di Domenico Suraci
Grande prova di Agustin Fabi nella gara casalinga della sua Metextra Reggio Calabria contro la Benacquista Latina, conclusa con una sconfitta al supplementare! Il capitano reggino è l’Mvp della 25^ giornata di Serie A2 Old Wild West con 36 di valutazione: per lui 28 punti con 10/13 dal campo, 4 rimbalzi, 3 assist, 3 recuperi e 5 falli subiti!
*Foto di Maurizio Polimeni
Ringraziamo il sito della Legapallacanestro per la clip con le azioni dell’argentino:
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