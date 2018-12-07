Il pivot della Viola commenta la vittoria su Scauri e presenta la trasferta di Capo d'Orlando, con la speranza di recuperare Fall e Nobile

Alessandro Paesano è intervenuto all’interno di Break In Sport, magazine radiofonico in onda su Radio Antenna Febea. Il pivot romano, autore di un’altra grande prestazione, ha commentato così la vittoria contro Scauri :

“Non era facile perché avevamo due assenze importanti, avevamo difronte una buona squadra, con giocatori importanti. Sono stati bravi nei primi due quarti nel trovare i nostri punti deboli poi abbiamo alzato l’intensità difensiva,il pubblico ci ha aiutato, e siamo riusciti a vincere una gara difficile.

Per Paesano un periodo di grande forma.

“Sto bene, sento di dover prendere qualche responsabilità in più, soprattutto senza Fall. Io cerco sempre di dare il massimo e in questo periodo ci sto riuscendo con continuità. Mi trovo bene con tutti, adesso sto trovando sempre meglio quelli che sono i miei punti di forza. Spero di continuare su questo livello”.

Domenica l’impegnativa trasferta contro Costa d’Orlando.

“Anche questa gara non sarà facile, giocheremo fuori casa contro una squadra che è molto cambiata rispetto ad inizio stagione. Dovremo stare attenti e concentrati, ovviamente spero che Domenica potremo avere la squadra completo con i rientri di Fall e Nobile”.

In chiusura un pensiero sulle novità societarie.

“Abbiamo passato un mese particolare, non avevo mai vissuto una situazione del genere. C’è stata una risposta pazzesca della città, dei tifosi, non so in quante altre città sarebbe accaduta una cosa del genere. La nascita del Comitato ci da un pò di speranza in più.

Non dover pensare alle vicende societarie ci potrebbe aiutare molto”.