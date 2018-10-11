Viola – Palestrina, al via la prevendita
Biglietti da 1 a 18 euro per Viola-Palestrina di domenica 14 ottobre al PalaCalafiore: punti vendita e orari per la prevendita
11 Ottobre 2018 - 08:42 | di Domenico Suraci
Info biglietti per la gara Viola Reggio Calabria – Palestrina
E’ attiva la prevendita per la partita valida per la 2^ giornata del girone D della Serie B Old Wild West in programma Domenica 14 alle ore 18.00 presso il “PalaCalafiore“.
INFO TICKET E PREVENDITA
Prezzi:
PARTERRE CENTRALE : 18,00 €
PARTERRE LATERALE : 15,00 €
TRIBUNA : 10,00 €
OVER 70 ed UNDER 18, esclusivamente per i settori “Parterre Laterale e Tribuna” potranno acquistare il biglietto al costo di 1,00 €
PUNTI VENDITA
Presso il “Pianeta Viola”
Giovedì 11: ore 16.00 – 20.00
Venerdì 12 – Sabato 13 : ore 10.00 – 13.00 / 16.00 – 20.00
Presso la Biglietteria del “PalaCalafiore” :
Domenica 14 dalle ore 16.00 alle ore 18.00
RITIRO CARD ABBONAMENTI
Si ricorda inoltre che si potrà ritirare la card abbonamento negli orari sopraindicati.
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