In merito alla richiesta di rinvio della gara precedentemente prevista mercoledì 24 alle 20.30 presso il PalaCalafiore con la Virtus Pozzuoli, avanzata settimana scorsa causa la mancata presenza della documentazione necessaria, si informa che essa è stata accolta in data odierna e fissata mercoledì 31 alle 20.30.

Viola Reggio Calabria, ringraziando la Virtus Pozzuoli e la Federazione Italiana Pallacanestro per la disponibilità, auspica che entro e non oltre questa settimana si possa formalizzare un accordo con la vecchia gestione e l’Amministrazione inerente anche il debito pregresso riferibile al PalaCalafiore, sconosciuto all’attuale proprietà sino al 19 scorso. (LEGGI QUI)

Da tale accordo dipenderà infatti la possibilità di potere finalmente ottenere quanto previsto dai regolamenti federali riguardo il campo da gioco, e cioè una fra le seguenti opzioni: bando, affidamento o concessione. Nessuna “autorizzazione” (ricevuta alle ore 10.13 dalla FIP Calabria in qualità di Ente Gestore del PalaCalafiore) – e si risponde alle dichiarazioni odierne rese dal Delegato Comunale allo Sport dr. Latella lette dagli organi di stampa (LEGGI QUI) – può sostituire infatti le fattispecie citate.