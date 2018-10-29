La Viola Reggio Calabria informa che domani mattina alle ore 12.00 presso la sala riunioni del Pianeta Modena, l’AD Coppolino terrà un conferenza stampa aperta a operatori media e tifosi.

Sarà occasione di dovuta chiarezza in merito alla situazione generale, anche dopo gli incontri ed i confronti dei giorni scorsi – ed ancora in essere – con la vecchia gestione e l’amministrazione di Reggio Calabria

Le vicende sono quelle ormai notissime e riguardano le pendenze della vecchia società per le strutture del PalaCalafiore e del Pianeta Viola per le quali Coppolino ha manifestato il proprio disappunto, in quanto informato con abbondante ritardo dalla vecchia proprietà e dalla stessa amministrazione comunale e Città Metropolitana. Dalle dichiarazioni si un progetto a rischio, ad un post all’interno della pagina facebook di City Now Sport, che in qualche modo rassicurava i tifosi pur rimanendo le problematiche e le perplessità: “No, non è tutto finito. Si ritiene legittimo però, dopo – ad esempio – avere ricevuto 7 giorni fa un atto di citazione per 700.000 € inerenti presunti debiti del Pianeta Viola per gli anni 2014, 2015, 2016, 2017 e 2018 (mai comunicati sino al 18 ottobre in nessuna forma, da alcuno) fermarsi e capire se a Reggio Calabria sia possibile – oltreché gradito – un progetto Viola virtuoso. Senza parlare di 120.000 € inerenti debiti PalaCalafiore (per gli anni 2012 sino al 2018), anche qui, chiesti al sottoscritto. ‘Tutto qui’. Buon lavoro”.

Domani sapremo tutto.