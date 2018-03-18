I neroarancio hanno tanta voglia di riscattare la sconfitta subita all’andata. La classifica di Latina non deve illudere, la squadra di Gramenzi è reduce di una vittoria contro Siena e gode di buona forma.

PRIMO QUARTO. Raymond piazza una tripla, risponde Caroti. Fabi due punti in coast to coast. Per Raymond un tiro da tre. Parità tra le due compagini. Fabi porta su 10 a 7. Raymond ne fa 2. Rossato penetra e segna. Fallo di Rossato e Time Out chiamato da Calvani. Baldassare castiga Latina con un canestro dal perimetro. Fabi realizza risponde Saccaggi. Hairston mette a segno i suoi primi due punti. Anche Pacher realizza da tre. Subito dopo Roberts. È Benvenuti a realizzare il 25 a 19. Anche il canestro successivo è suo. Il primo quarto si chiude con il punteggio di 27 a 19.

SECONDO QUARTO. Inizia Pastore e poi Allodi. Risponde Benvenuti. Pacher va a canestro e subito dopo Rossato. Il punteggio è di 35 a 28. Pacher ne fa due e realizza anche il tiro libero. +10 Viola. Latina si riporta sotto. Rispondono Benvenuti e Fabi. La Viola si porta sul +9 a 3:00 dall’intervallo lungo. Altre azioni da una parte e dall’altra. Qualche errore di troppo di Latina, anche la Viola è poco precisa. Il quarto di gioco finisce con 6 punti di vantaggio per i padroni di casa.

TERZO QUARTO. Baldassare realizza, risponde Hairston. Latina risponde, ma Roberts tiene lontano gli avversari. Momenti concitati, probabilmente decisivi. Raymond riporta a solo un punto gli ospiti. Fabi realizza un canestro importante, riportando in vantaggio i suoi. Due tiri liberi realizzati da Pacher. Pastore fa tre punti. Fa lo stesso Rossato. Il Pentimele è una bolgia Ranuzzi sbaglia due tiri liberi di seguito. Una tripla di Saccaggi porta a -2 gli avversari. Si chiude 65 a 63.

ULTIMO QUARTO. Sorpasso Latina firmato Raymond. Pastore porta sul +5 i suoi. Ranuzzi sul +8. Pastore sul +11. La Viola segna con Fabi. Antisportivo a Ranuzzi. Tavernelli segna. Risponde Pacher. Il Pentimele si infiamma. Troppi errori da parte della Viola. Una tripla di Fabi riporta sotto la Viola. Pacher si guadagna due tiri liberi. Pacher conquista un rimbalzo e segna. Due punti separano le squadre. Possesso Viola che spreca tutto. 80 a 80 a 10 secondi dalla fine. Errori di entrambe le compagini.

OVERTIME. I primi due punti sono di Latina. Fabi realizza. Molto nervosismo. Rossato realizza due tiri liberi. Tanti errori di entrambe le squadre. Possessi gestiti in modo nervoso. Raymond realizza un tiro libero. Il tempo scorre. Segna Pacher. Raymond con un gancio realizza l’89 a 86. Pacher tiene vive le speranze neroarancio. Il canestro di Caroti tiene accesa la fiammella ma ormai è troppo tardi. Latina si impone sulla Viola.

VIOLA REGGIO CALABRIA 90

LATINA 94

Primo periodo: 27-19

Secondo periodo: 48-42 (21-23)

Terzo periodo: 65-63 (17-21)

Quarto periodo: 80-80 (25-27)

Overtime: 90-94 (10-14)

VIOLA REGGIO CALABRIA: Pacher 20, Baldassarre 7, Taflaj, Caroti 4, Fabi 28, Rossato 14, Roberts 6, Benvenuti 11, Carnovali, Adbogan. COACH: Calvani.

LATINA: Hairston 22, Tavernelli 10, Ranuzzi 10, Saccaggi 9, Allodi 2, Pastore 15, Di Ianni, Jovovic, Ambrosin, Raymond 26. COACH: Gramenzi.