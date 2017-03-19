Viola sconfitta in casa contro Tortona
La Viola cade al PalaCalafiore contro Tortona nonostante i 36 punti di Voskuil: la salvezza si complica e coach Paternoster non nasconde la preoccupazione
19 Marzo 2017 - 21:38 | di Domenico Suraci
La Viola nonostante la necessità di raccogliere punti in chiave salvezza, viene sconfitta tra le mura amiche del “PalaCalafiore” dall’eccellente compagine piemontese che si trova seconda in classifica nel campionato di Lega A2 girone Ovest.
La Viola, sebbene l’ottimo Voskuil autore di una sensazionale partita, 36 i punti per l’autore di ben 10 triple, non riesce a tenere a bada gli avversari durante l’intero match. Nel terzo quarto di gioco gli ospiti sono assoluti protagonisti conquistando i punti necessari per vincere. L’ultimo quarto, in cui sono vari i tentativi di rimonta da parte dei neroarancio, si chiude col punteggio di 68 a 78 a favore degli avversari.
“La sconfitta di questa sera ci preoccupa – dice coach Antonio Paternoster -. Ma siamo sopratutto preoccupati per Baldassarre che dopo l’ infortunio ha stretto i denti, ma ben presto abbiamo dovuto rinunciare a lui. Abbiamo sofferto la fisicità e la forza sotto canestro del nostro avversario. Quando una squadra come noi è costretta a vincere, la palla diventa pesante, abbiamo avuto un buon approccio alla gara poi ci siamo sciolti. I risultati di questa sera dimostrano ancora una volta come il nostro sia un campionato difficile, si può vincere e perdere ovunque. Mancano 5 gare ormai e dobbiamo assolutamente evitare l’ultima posizione. A Treviglio sarà una gara difficile ma non dobbiamo partire demoralizzati e già battuti”.
Tabellino
Il tabellino della gara
Viola Reggio Calabria – Orsi Tortona 68-78 (14-15; 12-17; 18-25; 24-21)
Viola Reggio Calabria: Taflaj n.e, Gilbert 5, Caroti 4, Fabi 11, Baldassarre 3, Rossato 7, Guariglia 2, Pandolfi n.e, Voskuil 36, Caruso n.e, Marulli, Babilodze. Coach: A. Paternoster
Orsi Tortona: Greene 18, Cosey 23, Alviti, Ricci 12, Sanna 3, Taverna, Conti, Mascherpa 5, Garri 15, Cucci 2. Coach: D. Cavina
Arbitri: Capotorto, Pepponi, Capozziello
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