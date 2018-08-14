NOTA 30 • CAMPAGNA ABBONAMENTI, PROMO FAMIGLIE

La Viola è di chi la ama è vero, ma compito della Società è quello di favorire questo sentimento mediante scelte strategiche ben precise che tendano al maggiore e costante coinvolgimento di un numero sempre in crescita di appassionati passati, presenti, futuri.

Per questo, sono state elaborate delle promozioni dedicate alla famiglie che, in un periodo non semplice per l’economia del singolo nucleo, possano permettere la loro presenza accanto alla Viola.

Ulteriori iniziative saranno rese note a breve, come le promozioni dedicate alle Società Sportive di Reggio Calabria e Calabria, non solo cestistiche.

Inizio campagna, modalità e tempi, qui: http://tiny.cc/g1mvwy.

La Viola è di chi la ama. Dimostriamolo. Tutti.

*Foto di Maurizio Polimeni