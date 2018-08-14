Viola, si completa l’offerta della campagna abbonamenti
La Viola presenta le promozioni dedicate alle famiglie nella campagna abbonamenti e annuncia iniziative per le società sportive
14 Agosto 2018 - 12:05 | di Domenico Suraci
NOTA 30 • CAMPAGNA ABBONAMENTI, PROMO FAMIGLIE
La Viola è di chi la ama è vero, ma compito della Società è quello di favorire questo sentimento mediante scelte strategiche ben precise che tendano al maggiore e costante coinvolgimento di un numero sempre in crescita di appassionati passati, presenti, futuri.
Per questo, sono state elaborate delle promozioni dedicate alla famiglie che, in un periodo non semplice per l’economia del singolo nucleo, possano permettere la loro presenza accanto alla Viola.
Ulteriori iniziative saranno rese note a breve, come le promozioni dedicate alle Società Sportive di Reggio Calabria e Calabria, non solo cestistiche.
Inizio campagna, modalità e tempi, qui: http://tiny.cc/g1mvwy.
La Viola è di chi la ama. Dimostriamolo. Tutti.
*Foto di Maurizio Polimeni
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