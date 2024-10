Viola, stipendi pagati grazie ai tifosi. Adesso PalaCalafiore pieno

La Viola Reggio Calabria comunica che grazie allo straordinario risultato raggiunto dal crowfounding indetto dai tifosi sia tramite la piattaforma Growish che tramite altre raccolte spontanee, si è proceduto al pagamento della quasi totalità della prima mensilità relativa alle spettanze della squadra. Da parte del roster un ringraziamento speciale a chi ha permesso di superare una prima quanto importante criticità.

Contestualmente la società deve altresì comunicare di aver ricevuto dalla Federazione Italiana Pallacanestro la penalizzazione di punti 3 da scontare nel campionato in corso, inflitta a causa del ritardato pagamento della seconda rata tesseramenti effettuato in data 6 Novembre rispetto alla scadenza prevista del 24 Ottobre 2018.

Si informa inoltre che a breve verrà anche saldato il reintegro della fideiussione, ulteriore tappa fondamentale per il prosegui della stagione.

Per tali ragione ci preme ringraziare il Sindaco, le Istituzioni, gli imprenditori, i tifosi e tutti quelli che in questo momento si stanno adoperando per permettere alla Viola (squadra,staff e dipendenti) di proseguire la stagione. Obiettivo che passa ovviamente anche dalla gara di Domenica 18 al “PalaCalafiore” contro Valmontone. Mai come adesso il vostro supporto è fondamentale.