La Viola sul campo dell'Orlandina di Sodini e poi il derby con Catanzaro: nella nota del club anche Viola Day, nuovo sito e abbonamenti

Riprende il cammino della Viola Reggio Calabria che una nota stampa riepiloga tutte le attività in corso e presenta il match contro la squadra di A2 Capo D’Orlando.

ALÉ VIOLA ALÉ • Orlandina & Catanzaro > Pianeta & PalaCalafiore > Partnership, Viola Day & Sito & App con Media Day > Abbonamenti

Dopo i rinomati giochi d’artificio di ieri sera che salutano e sanciscono la fine delle festività dedicate alla nostra Madonna della Consolazione, la Viola torna a condividere l’avanzamento dei diversi lavori portati avanti dalle aree istituzionali, tecnica e medica, marketing e comunicazione.

ORLANDINA & CATANZARO • Oggi alle 18.00 trasferta di categoria superiore in quel di Capo d’Orlando per affrontare presso il PalaFantozzi l’Orlandina Basket allenata da coach Sodini. La società di Enzo e Peppe Sindoni è reduce nelle ultime sette stagioni da tre campionati in A2 e da quattro campionati in A1 con anche la partecipazione alla Basketball Champions League 2017-18. Terra cara al nostro AD Coppolino, dove per tre anni ha svolto il ruolo di direttore marketing e comunicazione. Probabile starting five con il reggino Matteo Laganà, Triche, Lucarelli, Parks e capitan Bruttini. Segui gli aggiornamenti social della gara! • Sabato 15, alle ore 18.00 presso il PalaMazzetto (entrata gratuita), incontro con la Mastria Vending Catanzaro Basket Planet Ssdarl per un derby di sicuro interesse per gli amanti calabresi della palla a spicchi.

Strutture sportive e PalaCalafiore

PIANETA & PALACALAFIORE • Giornate calde anche sul versante strutture sportive, con i dirigenti Sant’Ambrogio e Porto a lavoro con i diversi interlocutori istituzionali, tutti uniti ed orientati nel trovare in tempi brevi le giuste soluzioni non solo per la Viola, ma anche per l’intera comunità reggina. Pensiamo positivo.

PARTNERSHIP, VIOLA DAY & SITO/APP CON MEDIA DAY • Area Marketing in fase di decollo per una campagna orientata – insieme all’Area Comunicazione – al ri-posizionamento ed a una maggiore valorizzazione del brand Viola mediante accordi di medio e lungo periodo con realtà locali, regionali e nazionali in grado di permettere il raggiungimento dei due obiettivi 2018-19: credibilità e prospettiva • Tutto pronto per il Viola Day del 29 settembre presso il Botteghelle, ospiti della 46a edizione Trofeo Sant’Ambrogio: gara The Legend, entrata omaggio per gli abbonati Viola, stand promozionale per consegna Card Abbonamento e t-shirt omaggio • Sito e Viola App in via di definizione con anche al suo interno il Viola Store online. Si conferma quindi il loro varo entro fine mese. Sarà preziosa occasione anche di confronto operativo con tutti gli operatori della comunicazione e dell’informazione locale e calabrese.

La Viola è di chi la ama

#tuttialpalazzo

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Abbonamenti: le ultime tre giornate

#ABBONAMENTI • ultime tre giornate per abbonarsi con un risparmio di oltre il 30%. Solo presso il Pianeta Viola sito in via Pio XI° nr. 337 a Reggio Calabria, nei giorni di mercoledì 12 (oggi), venerdì 14 e lunedì 17, dalle ore 11.30 alle 13.30 e dalle 17.00 alle 20.30.

☎ 0965 595105

ticket@violareggiocalabria1966.it

info abbonamenti: http://tiny.cc/ynz0xy