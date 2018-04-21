Sarà un match particolare quello di domani al PalaCalafiore alle ore 18:00, dal sapore agrodolce. Da una parte una squadra che ha disputato un magnifico campionato, dall’altra l’ultima della classe.

Il destino delle due squadre

Il destino al momento segnato delle due compagini, non ce ne vogliano i tifosi partenopei, non rispetta il valore di chi calcherà il parquet. La Cuore Napoli Basket nonostante annoveri nel proprio roster Fioravanti, Mascolo, Ronconi, Gallo, Maggio, Thomas, Nikolic, Turner ha subito tante sconfitte, compresa quella contro la Viola che vinse di 10 punti a casa dei campani.

E’ lo stesso coach della Cuore Basket Napoli nelle dichiarazioni rilasciate a legapallacanestro ad evidenziare la maggiore forza dei neroarancio:

Le parole del coach della Cuore Napoli Basket

QUI NAPOLI

Maurizio Bartocci (coach) – “Settimana in grande emergenza a causa degli infortuni dei nostri lunghi Caruso e Vangelov. Ci siamo allenati con grande difficoltà e siamo stati costretti a rallentare i nostri ritmi di lavoro poichè ridotti ai minimi termini. Domenica faremo visita ad una squadra che ha fatto un ottimo campionato anche se poi è stata travolta da vicende extra campo. Una squadra completa che avrà una grossa carica nervosa e agonistica di un gruppo che ha sempre dato il massimo. Noi cercheremo di fare il massimo sforzo per affrontare questa gara con un atteggiamento giusto, così come fatto contro Biella. Siamo consapevoli che siamo in una situazione precaria, ma non vogliamo partire battuti”.

Note – Infortunati i lunghi Caruso e Vangelov.

Media – Diretta streaming su LNP TV Pass.

QUI REGGIO CALABRIA

La Viola Reggio Calabria conferma il silenzio stampa di tutti i suoi tesserati.

Note – Infortunato Pacher.

Media – Diretta streaming su LNP TV , radiocronaca a cura di Radio Antenna Febea.

METEXTRA REGGIO CALABRIA – CUORE NAPOLI BASKET

Dove: PalaCalafiore, Reggio Calabria

Quando: domenica 22 aprile, 18.00

Arbitri: Centonza, Triffiletti, Perocco

Andata: 74-64

In diretta su LNP TV Pass: https://bit.ly/2JVJixP

*foto di Maurizio Polimeni