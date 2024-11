Vis ad Acireale per confermare il momento positivo e continuare a stupire

di Nicolino D’Ascoli. Dopo l’acquisizione matematica dei playoff grazie al brillante successo ottenuto sabato scorso contro la capolista Monreale, la Vis Reggio Calabria domani sbarca in Sicilia per giocare uno dei tre anticipi della quinta giornata della fase ad orologio.Ad accogliere i reggini saranno i cestisti del Basket Acireale, che precedono in classifica i bianco/amaranto giusto di due lunghezze. Contro questo avversario ostico al “PalaVolcan” Grasso e compagni si giocano una gran parte delle loro chances di centrare il terzo posto, obiettivo che può essere raggiunto solo espugnando domani il palazzetto acese. Cosa, ad onor del vero, che i ragazzi di coach D’Arrigo hanno già fatto in regular season poco più di un mese fa, il 2 febbraio, quando i reggini si imposero con il punteggio di 62 a 55.Visto l’equilibrio fra le due squadre, almeno su carta, l’incontro di domani si preannuncia spettacolare. Entrambe le compagini si trovano in un momento di forma mentale e fisica strabiliante e sono reduci da tre vittorie consecutive che le hanno proiettate al ruolo di principale antagonista dell’imprendibile duo di vertice Monreale – Catanzaro.La Vis non ha nulla da perdere e se la giocherà a viso aperto, conscia della propria forza e di una condizione psicofisica davvero invidiabile. I reggini, tra mille difficoltà, stanno disputando una stagione di alto livello e sul parquet catanese vogliono continuare a vincere e non finire mai di stupire.Palla a due alle ore 19.00.Arbitrerà la coppia di Piazza Armerina composta da Calogero Sarda e Luca Paternicò.