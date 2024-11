Vis autoritaria a Castrovillari. Il Pollino Basket cede 103-45

Non si distrae la Vis Reggio Calabria e sul parquet del “Polisportivo I Maggio” centra la diciassettesima vittoria consecutiva stagionale. Nulla ha potuto un poco più che volenteroso Pollino Basket al cospetto della capolista, dimostratasi nettamente superiore fin dalle prime battute del match e capace di mandare a referto 9 elementi su 10 del roster.

I primi 8 punti dell’incontro sono tutti di Warwick (saranno 21 alla sirena finale per il miglior realizzatore del campionato) che fa subito capire ai cosentini le intenzioni poco amichevoli dei reggini. Spencer regala ai suoi la prima doppia cifra di vantaggio (14-4) e il primo quarto si chiude con la Vis già abbondantemente avanti (29-14).

Nel secondo periodo ancora Warwick, un devastante Spencer sotto i tabelloni e un tonico Stracuzzi fanno la voce grossa (41 punti in totale nel primo tempo per le tre principali bocche da fuoco reggine), i locali non riescono ad arginare lo strapotere offensivo degli uomini del duo D’Arrigo/Farina e all’intervallo lungo il Pollino viene doppiato (54-27).

Il secondo tempo è una pura formalità: Fazio dispensa assist deliziosi ai suoi compagni (oltre a realizzare 19 punti) e c’è gloria anche per gli under Gerardis, Bonaccorso e Cedro.

Da segnalare i boati di apprezzamento del pubblico di casa ad ogni giocata spettacolare di Spencer, mvp del match con 24 punti. Scene che raramente si vedono in un palazzetto e di cui bisogna dare atto agli sportivissimi tifosi bruzi.

Questo il tabellino della gara:

Pollino Basket Castrovillari – Vis Reggio Calabria 45-103

(14-29, 27-54, 40-77)

Pollino Basket Castrovillari: Borgesano, Donato 5, Marrone 8, Attanasio 10, Perrone 12, Raffa, Vita 1, Manfredi, Aloisio 3, Lo Prete 2, Rennis 4, Di Ceglie. Allenatore: Silella.

Vis Reggio Calabria: Stracuzzi 13, Fazio 19, Lobasso 10, Warwick 21, Spencer 24, Costantino 4, Cedro 2, Bonaccorso 4, Savo Sardaro, Gerardis 6. Allenatori: D’Arrigo e Farina.

Arbitri: Antonio Travia e Aldo Travia Di Gioia Tauro.

Risultati XVIII giornata: Botteghelle-Lamezia 71-66, Rende-Val Gallico 70-71, Nuova Jolly-Villa 82-78, Pollino-Vis 45-103, Catanzaro-Crotone 69-79 (ha riposato Siderno).

Classifica: Vis 34, Val Gallico 32, Botteghelle 22, Lamezia* 16, Rende* 14, Catanzaro 12, Villa 12, Nuova Jolly 12, Crotone 10, Pollino 6, Siderno** 6.

**Siderno due partite da recuperare.

*Rende e Lamezia una partita da recuperare.

Prossimo turno (6/7 febbraio): Lamezia-Pollino, Vis-Rende, Villa-Botteghelle, Crotone-Nuova Jolly, Siderno-Catanzaro (riposa Val Gallico).