Vis in anticipo domani in Sicilia. Reggini a caccia del poker

Proseguire nell’esaltante striscia vincente di inizio stagione, difendere il primato in classifica, imporre il proprio gioco autoritario e spumeggiante anche in trasferta. Questo il triplice obiettivo che la Vis persegue domani a San Filippo del Mela, contro i locali del Centro Convenienza Peppino Cocuzza, in uno dei tre anticipi della quarta giornata di campionato.Un impegno sulla carta abbordabile per gli uomini di coach D’Arrigo, ma che non va certamente sottovalutato. I siciliani, ancora a zero punti in graduatoria, faranno di tutto per regalare ai propri tifosi il primo brindisi stagionale. Ma i bianco/amaranto, partiti a razzo in questo avvio di torneo, non hanno alcuna intenzione di fermare il loro cammino vincente. Brandon Viglianisi, giovanissimo play/guarda della compagine dello Stretto, analizza così il match in terra sicula: “In settimana ci siamo preparati al meglio in palestra, consci delle difficoltà della partita che ci attende. San Filippo, a dispetto della classifica deficitaria, è una buona squadra, che corre tanto e fa del gioco in transizione la sua arma in più. Conosciamo bene il loro roster fatto di tanti reggini come Luzza, Pandolfi e Laganà e anche il coach Romeo, anch’egli reggino, è una vecchia conoscenza. Dovremo essere bravi, determinati e concentrati per portare a casa punti preziosissimi per confermarci al vertice”. Palla a due alle ore 18.30 al “PalaCocuzza”.Arbitrerà la coppia tutta ragusana formata da Gianpaolo Ferrara e Antonio Giunta. online website