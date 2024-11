Vis Reggio Calabria in cerca dell’impresa contro la capolista

di Nicolino D’Ascoli. La Vis Reggio Calabria domani scenderà in campo in uno dei due anticipi della quarta giornata della fase ad orologio. Dopo la sosta di campionato, la Vis prova a riprendere il cammino vittorioso, galvanizzata dall’exploit di Cosenza. In riva allo stretto arriva la capolista Nuova Aquila Monreale, in un remake del match di regular season andato in scena qualche settimana fa, quando i palermitani si imposero col punteggio di 65-51, dopo una prova grintosa dei reggini che non sfigurarono assolutamente contro la prima della classe.I ragazzi di Monreale a Reggio vorranno certamente continuare a vincere, proseguendo la striscia di 17 vittorie consecutive, e confermare così il proprio stato fisico e mentale quasi perfetto. Ormai sul primo posto c’è una seria ipoteca, si aspetta solo la matematica per chiudere la pratica. Sull’altro fronte, anche i ragazzi di coach D’Arrigo stanno attraversando uno splendido momento di forma e non hanno alcuna intenzione di essere la vittima sacrificale. I bianco/amaranto domani si giocheranno il tutto per tutto, fino al suono finale della sirena.Il compito che attende Grasso e compagni sulla carta appare proibitivo: Gottini, Cozzoli, Tagliabue, Dragna e Andrè, per citare solo alcuni elementi del roster palermitano, sono tutti atleti esperti, di categoria superiore, contro i quali bisognerà disputare la partita perfetta per centrare l’impresa. Magari anche grazie al sostegno del pubblico di casa, atteso numeroso per incitare i propri beniamini, decisi più che mai a conquistare una posizione di prestigio nei play off.Palla a due alle ore 19.30.Arbitrerà la coppia ragusana composta da Salvatore Arbace e Giampaolo Ferraro.