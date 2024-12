“Hitachi di Reggio eccellenza nazionale”: visita del Presidente di Ferrovie Nord e l’assessore Lucente

Le prospettive future? I prodotti che sono espressi da questo stabilimento sono treni, speriamo in ulteriori finanziamenti da Regione Lombardia, sarà nostro interesse se possibile implementare il nostro parco mezzi considerata la qualità del prodotto notevole. Ci forniamo anche da altre case produttrici, indubbio che oggi siamo qui per riconoscere un’eccellenza italiana”, ha concluso Caradonna.

L’assessore ai Trasporti e Mobilità sostenibile della Regione Lombardia, F ranco Lucente e Fulvio Caradonna, Presidente Ferrovie Nord, hanno fatto visita allo stabilimento Hitachi Rail Italy di Reggio Calabria, in cui vengono prodotti i ‘Caravaggio’ acquistati dalla Regione Lombardia. Al termine della visita l’assessore Lucente e il Presidente Caradonna hanno incontrato gli operatori dell’informazione. “Lo stabilimento Hitachi di Reggio Calabria rappresenta per noi un’eccellenza italiana -ha esordito il Presidente Caradonna- è un prodotto da noi utilizzato da tempo.

Lo stabilimento reggino gioca un ruolo decisivo anche per quanto riguarda la metropolitana di Salonicco, la seconda città della Grecia, inaugurata nei giorni scorsi dal premier greco Kyriakos Mitsotakis.

La nuova linea metropolitana è stata realizzata per conto di Elliniko Metro da un consorzio di imprese che include le italiane Webuild, Hitachi Rail e la greca Aktor. Questa infrastruttura è basata sulla tecnologia Cbtc (Communication Based Train Control) di Hitachi Rail, la più avanzata sul mercato.

La metropolitana di Salonicco sarà driverless (senza conducente), con 13 stazioni che si prevede accoglieranno fino a 340.000 passeggeri al giorno. Il costo complessivo del progetto si aggira intorno ai 3 miliardi di euro, con oltre 1 miliardo cofinanziato dai fondi europei della politica di coesione.

Tutti i veicoli sono stati realizzati nello stabilimento Hitachi Rail di Reggio Calabria. Ogni treno è composto da quattro carrozze, con una capacità di trasporto di 450 passeggeri.

Tornando alla visita odierna, anche l’assessore ai Trasporti e Mobilità sostenibile della Regione Lombardia, Franco Lucente, ha espresso soddisfazione per la sinergia con lo stabilimento Hitachi di Reggio Calabria.

“I treni prodotti qui li facciamo viaggiare in una regione che fa circolare circa 3400 treni al giorni, di questi 131 treni provengono da Hitachi Reggio, li chiamiamo “Caravaggio” ed “Express”.

Investimento da un miliardo e 100 milioni, investimento -evidenzia Lucente- significativo per Regione Lombardia. Siamo qui oggi per toccare con mano la qualità di una produzione importante, motivo di grande orgoglio per me considerato che sono di origini calabresi”, ha affermato l’assessore regionale.