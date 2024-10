Volley: altro acquisto per la Reghion. E’ il terzo

Entra nel vivo il mercato della squadra reggina. Dopo gli acquisti di Bellapianta e Varaldo il DS Notaro fa arrivare in riva allo stretto anche Isabella Perata.

La giocatrice ha iniziato a muovere i primi passi giocando per il Club Italia, ha continuato poi su e giù per l’Italia in categorie tra A2 e B1 (Arzano B1, Palmi B1, Bergamo B1, Padova B1, Caserta A2 le sue ultime squadre).

La Reghion inizia così a mostrare le proprie carte in vista dell’inizio della nuova stagione da “matricola” presentandosi già competitiva di fronte alle squadre con più esperienza.

Isabella Perata, commenta così, il suo ingaggio:

“Ho scelto Reggio perché sono particolarmente affezionata alla Calabria, essendo già stata a Palmi, ed è il luogo in cui mi sono trovata meglio dal punto di vista umano. So di poter stare bene a 360 gradi! Ho anche avuto l’impressione che si tratti di un gruppo di ragazze coeso, competitivo e ben gestito, i campionati non si vincono senza questi presupposti. Sono contenta di entrare a farne parte e di dare il mio contributo. Mi aspetto un anno di divertimento e di condivisione e credo che potremmo ottenere anche qualche soddisfazione“.