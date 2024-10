Volley – Il calendario della Superlega. Tonno Callipo esordio alla seconda giornata

Ufficializzato il calendario del 75° campionato di Superlega Credem Banca 2019/2020 si apre la porta ad una nuova stagione: la quattordicesima nella massima serie di pallavolo per la Tonno Callipo Calabria Volley Vibo Valentia.

L’esordio della squadra giallorossa avverrà nella seconda giornata di Regular Season rimanendo a riposo per il primo turno. Si comincia domenica 27 ottobre quando in trasferta il rigenerato gruppo guidato da mister Juan Manuel Cichello scenderà in campo al San Lazzaro contro la Kioene Padova. Prima partita casalinga la settimana successiva, il 3 novembre contro l’Itas Trentino. Il terzo incontro in programma prevede invece la trasferta a Piacenza per sfidare i padroni di casa. A chiudere la Regular Season la gara in casa con Modena.

Tredici squadre, ventiquattro partite, quattro turni infrasettimanali e due giornate di riposo sono i numeri di questa stagione agonistica che elegge a pieno titolo il campionato di Superlega come la competizione più difficile e avvincente a livello internazionale.

Il cammino che attende la Tonno Callipo è insidioso e impegnativo: sono ben sette le partite da affrontare nel mese di novembre tra cui quelle con Perugia, Verona e Milano. Una sfida per cui il sodalizio calabrese ha lavorato durante la fase di mercato mettendo a punto l’idea programmatica di allestire un roster giovane e bramoso di successo e di grandi emozioni trainato dall’esempio dei giocatori più esperti. Assodata dunque la notizia sull’elevata competitività del campionato anche attraverso le parole dell’amministratore delegato di Lega Massimo Righi durante la cerimonia finale dei tre giorni di Volleymercato a Salsomaggiore Terme, il diktat in casa della Tonno Callipo è “preparazione”.

A spiegarlo è l’head coach Cichello: “La fase di preparazione che precede il campionato sarà per noi essenziale. Dovremo essere bravi a sfruttare a nostro vantaggio la settimana di riposo prima del debutto ufficiale nella Regular Season. Questi giorni ci torneranno utili per far aggregare al gruppo anche gli atleti reduci dalle esperienze con le rispettive Nazionali”.

Dello stesso avviso anche il direttore sportivo Ninni De Nicolo: “Serve a poco soffermarsi sulle singole giornate del calendario. Saranno tutte tappe obbligatorie e dovremo concentraci ad affrontare un avversario per volta. Occorre, invece, lavorare sodo prima di iniziare in modo da farsi trovare pronti ad ogni sfida senza farsi intimorire dalle sequenze ravvicinate dettate dal calendario”.