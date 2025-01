Volley: mercoledi di Coppa per la Domotek. Piatto ricco a Ortona

Nuovamente in campo per stupire. La Domotek Volley Reggio Calabria viaggia, ancora una volta, verso Ortona. Va in scena la Del Monte Coppa Italia di Serie A3, traguardo fortemente voluto dalla società reggina ed ottenuto grazie a uno straordinario piazzamento di bronzo al termine della stagione regolare.

Le partite

San Donà di Piave e Mantova, Romeo Sorrento contro Jv Gioia Del Colle, Belluno contro Negrini Cte Acqui Terme. E’ tutto pronto per la sfida dei reggini, in campo, in trasferta, sul campo della Sieco Service Ortona. Si rinnova una sfida già vista e vissuta il 21 dicembre scorso. In quell’occasione, fu successo per 3-2 a favore del team di Mister Denora Caporusso.

La Domotek, però, riuscì a esprimere una grande pallavolo vincendo il primo set 32 a 34, cedendo secondo e terzo 25 a 21 e 25 a 22, rialzandosi con forza nel quarto 17 a 25 e perdendo al tie-break 15 a 12, proprio sui palloni finali. Reggini alle prese con tanti acciacchi e influenze di stagione. Out Pugliatti e Lopetrone, Alessandro Stufano stringerà i denti.

Ortona, una delle squadre più forti della categoria

Ortona è una delle squadre più forti e complete della categoria: Lorenzo Pasquali, Luca Rossato e il classe 1979, Marshall, già campione italiano e del mondo, sono i giocatori maggiormente rappresentativi di un roster davvero molto competitivo.

Mister Polimeni proverà a sorprendere ancora una volta, prima di dedicarsi alla sfida di sabato 11 gennaio, alle ore 18 sul taraflex del Palacalafiore contro l’Energy Time Campobasso.

Si gioca alle ore 20.30. Classica diretta sul canale YouTube di Legavolley. Arbitreranno la sfida Giuseppina Stellato di Santa Maria Capua Vetere e Simone Fontini di Aprilia.