Volley, Domotek trionfa al Palacalafiore. Lopretone: ‘Una serata indimenticabile’

Una prestazione straordinaria ha permesso alla Domotek Volley di conquistare una vittoria fondamentale contro Castellana Grotte, regalando ai tifosi un match emozionante e confermando la crescita della squadra in vista della sfida decisiva con Gioia Del Colle.

Un match combattuto sin dai primi scambi, con la Domotek Volley capace di rispondere colpo su colpo alla qualità dell’avversario.

In campo, tra gli avversari, c’era anche Emanuele Renzo, ex compagno e grande amico della Domotek Volley.

“Peccato per Lele, si merita più spazio in questa categoria, ma ritrovarlo in campo è stato un piacere. Abbiamo condiviso un grande anno qui alla Domotek”, ha aggiunto Lopetrone.

Nonostante l’equilibrio iniziale, la Domotek ha saputo trovare il guizzo vincente nei momenti decisivi.

Un momento speciale della serata è stato il primo punto in Serie A3 per il giovane Galipò, che ha chiuso la partita con una giocata decisiva.

“C’è stata una festa per Galipò, che è volato in aria! Sono scene bellissime, che fanno gruppo. Gli mancava solo questo: ha fatto l’esordio in Coppa a Ortona, in campionato, e ora ha segnato il suo primo punto. Un’emozione grandissima per lui e per tutti noi”, ha raccontato Lopetrone.