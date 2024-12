Volley: la Omifer Palmi centra la prima vittoria in trasferta

Prima vittoria esterna per la OmiFer Palmi, che conquista tre punti preziosi a Reggio Emilia. La Franco Tigano Palmi, guidata da coach Jorge Cannestracci, al termine di una grande prestazione supera i padroni di casa della Conad Reggio Emilia con un netto 3-1. In un match ricco di emozioni (sia in campo che fuori con l’abbraccio all’amato ex Pawel Stabrawa e al palmese Rocco Barone che militano tra le fila dei padroni di casa), i ragazzi di Palmi hanno dimostrato grinta, gioco di squadra e determinazione, riuscendo a imporsi sugli avversari. Una prestazione solida che porta 3 punti fondamentali per risollevare la classifica e confermare la bontà del lavoro fatto in settimana e che ha portato ad accorciare in classifica proprio su Reggio Emilia che ora dista 4 punti dai calabresi.

Nel primo set gli ospiti partono in vantaggio, ma la Conad riesce a recuperare e a portare il parziale in equilibrio. Trovato il pareggio, i padroni di casa passano avanti con buone soluzioni offensive. La OmiFer non demorde, prova a tornare sotto, ma i reggiani mantengono il margine e chiudono il set con l’attacco decisivo sul 25/23.

Secondo set: Reggio sfrutta l’inerzia e va sul +5, ma capitan Gitto e compagni reagiscono prontamente. Tra gli errori della Conad e gli ottimi attacchi e servizi del Palmi, il parziale si chiude con un ace di un ottimo Sala (21 punti a referto) sul 20/25.

Nel terzo set la OmiFer Palmi, galvanizzata dal pareggio, sfrutta al meglio ogni occasione. Rimane sempre un passo avanti, controllando il tentativo di rimonta dei padroni di casa e chiudendo il parziale 22/25.

Nel quarto set ci si attende una reazione dei padroni di casa, ma è sempre la OmiFer a dettare i ritmi. Grazie anche a un ottimo Benavidez (21 punti), Palmi difende ogni pallone con la voglia di centrare la prima vittoria stagionale fuori casa. Il set si chiude sul 21/25, per il 3-1 finale a favore dei calabresi.

Tabellino

Conad Reggio Emilia – OmiFer Palmi: 1-3 (25-23, 20-25, 22-25, 21-25).

REGGIO EMILIA:

Zecca (L), Signorini n.e, Gottardo 10, Porro 2, Partenio 1, Guerrini 6, Stabrawa 11, De Angelis (L), Barone n.e, Bonola 9, Gasparini 6, Alberghini n.e, Suraci 3, Sighinolfi 10.

Coach: Fabio Fanuli

PALMI:

Mariani, Iovieno 1, Gitto 3, Donati (L), Maccarone 1, Corrado 15, Paris 1, Prosperi Turri (L), Sala 21, Concolino n.e, Carbone, Lawrence, Guastamacchia 9, Benavidez 21.

Coach: Jorge Cannestracci

Arbitri: Paolo Scotti e Cesare Armondola