Volley, Brescia supera Palmi 3-0: la cura Cannestracci non basta

Non va come sperato la trasferta in terra lombarda per la OmiFer Palmi che cede il passo per 3 set a 0 ai padroni di casa della Consoli Brescia. Gara a senso unico quella andata in scena al centro sportivo San Filippo tra le due compagini che viaggiano a velocità opposte: i lombardi nei primi posti della graduatoria e i calabresi fanalino di coda del campionato di Serie A2 di volley maschile.

Non si sono ancora visti, ma era anche prevedibile visto il poco tempo avuto a disposizione, i frutti della cura del nuovo coach Jorge Cannestracci in casa OmiFer, con la squadra che dovrà continuare a lavorare sodo per assimilare al meglio le richieste tattiche del nuovo allenatore.

La gara

Dura poco la resistenza di capitan Carmelo Gitto e compagni che provano ad opporsi alla partenza sprint del Brescia (8/2 – 16/9), senza però riuscire a ricucire lo svantaggio iniziale con il set che si chiude sul 25/20.

Il secondo set è un passaggio a vuoto di tutta la squadra che subisce un pesante 25/11. Cannestracci cambia qualcosa alterando alla regia Mariani con Sperotto ed inserendo forze fresche dalla panchina. Timidi miglioramenti ma il trend non si inverte: il 25/19 finale certifica il 3 a 0 in favore del Brescia che fa sua tutta la posta in palio e rimanda il sogno della OmiFer di tornare a fare punti dopo l’unica vittoria centrata contro Macerata alla quarta giornata.

Prossimi impegni per la OmiFer

Sarà un lavoro duro quello che attende il coach argentino che appena rientrato a Palmi dovrà subito mettersi a lavoro con tutto lo staff per preparare la prossima, difficile, gara contro Cuneo, valevole per l’ottava giornata del girone di andata, attuale terza forza del campionato di Serie A2 Credem Banca.

TABELLINO:

Gruppo Consoli Brescia – OmiFer Palmi: 3-0 (25/20 25/11 25/19)