Volley – Panuccio: ‘Reggio ha vinto ancora. Vi svelo il prossimo obiettivo…’

Non è bastato il grande pubblico del PalaCalafiore per sovvertire un pronostico quasi scontato. La Tonno Callipo ha ceduto il passo ai fortissimi avversari del Modena, ma per Reggio Calabri e sicuramente anche per Vibo Valentia, quella di ieri rimane comunque una giornata da ricordare. Un concetto ribadito dal presidente provinciale della FIPAV reggina Domenico Panuccio:

“E’ andata alla grande. Abbiamo sfiorato i 5000 spettatori quindi un grande risultato, eguagliando quello ottenuto in occasione dell’amichevole della Nazionale Italiana. In cinque mesi aver fatto due grandi eventi nella nostra città e con questa risposta di pubblico, significa che dalle nostre parti c’è grande fame di pallavolo, un match di Superlega che qui non si vedeva da tantissimi anni. C’è desiderio di respirare aria di sport di alto livello dopo un lungo periodo di buio.

Il presidente Callipo era entusiasta e soddisfatto, mi ha riferito che tanta gente di Reggio gli ha chiesto di tornare al PalaCalafiore per disputare un’altra gara nella nostra città.

E’ stato un duro lavoro, molto più impegnativo rispetto a quello della Nazionale, sul piano organizzativo tante cose da dover prendere in considerazione e nessun aspetto da poter trascurare. Il PalaCalafiore, pur essendo bellissimo, è comunque superato dal punto di vista tecnologico, va necessariamente rimodulato.

Ci scusiamo con chi ha dovuto attendere più del dovuto prima di entrare, c’è stato un disguido nella presentazione della richiesta ai Vigili del Fuoco, senza il loro primo ingresso qualunque struttura non può essere aperta al pubblico. Poi grazie alla pazienza di tutti ed all’intervento delle forze dell’ordine la problematica è stata risolta.

Con grande piacere ho rivisto al palazzetto alcuni personaggi che hanno fatto la storia della Pallavolo come Michele Buonsanti, Marcello Cammera, il prof. Ninì Falcone, Salvatore Sgarlato.

Adesso il nostro obiettivo è quello di portare a Reggio Calabria la Nazionale Femminile di pallavolo, ricordiamo medaglia d’argento all’ultimo Campionato Mondiale”.