Poteva ed avrebbe dovuto dare un esito diverso la trasferta in terra Molisana delle ragazze dell’Expert Ekuba Volley Palmi, scippate di punti importanti per la classifica da un direttore di gara distratto. Dopo un match ben giocato, durante il quale una Expert Volley Palmi orfana di Capitan Travaglini per gran parte del gioco aveva dato dimostrazione di grande carattere, in un quarto set maledetto un grave ed evidentissimo errore dell’arbitro sul 23 – 21, che non vede un palese tocco del muro sull’attacco di Buonfiglio, danneggia le ragazze dell’Expert che avrebbero meritatamente conquistato 3 Set Ball e la possibilità di allungare la partita fino al Tie Break, con già un punto conquistato. Ciò dopo anche molte palle “dubbie” chiamate puntualmente in favore delle padrone di casa.

La posizione della società sugli errori arbitrali

Non è costume della società sottolineare gli errori arbitrali, ben consapevole che gli errori possono accadere in campo e fanno parte del gioco, ma distrazioni così evidenti e penalizzanti non possono essere sottaciute.

Ma a lasciare ancora di più l’amaro in bocca è l’atteggiamento antisportivo dimostrato dall’allenatore di Isernia Francesco Montemurro, voltatosi verso la propria panchina con un sorrisetto beffardo al momento dell’errore dell’arbitro, ed ammettendo l’evidenza della svista. Come società sportiva, non ci aspettavamo certo un atteggiamento del genere da un uomo di sport come Montemurro, specie dopo una partita disputata nella massima correttezza e sportività dalle nostre ragazze e dal nostro staff tecnico, che spesso hanno aiutato il direttore di gara a prendere le sue decisioni, anche a discapito dell’interesse di squadra. Come avvenuto ad esempio proprio nel quarto Set, quando il nostro allenatore, coach Enzo Celi, è addirittura entrato in campo per richiamare all’ordine le proprie ragazze, che stavano protestando dopo una infrazione segnalata, questa volta giustamente, dall’arbitro.

L’esempio di sportività della squadra palmese

La sportività va oltre il risultato per noi, come dimostra anche l’atteggiamento della nostra palleggiatrice Isabella Perata, sinceratasi delle condizioni della palleggiatrice di Isernia dopo un doloroso colpo alla mano subito in un contrasto sul pallone.

Da parte nostra, esprimiamo infine un sincero ringraziamento alla società di Isernia, nella persona del presidente Mauro De Toma, per la calorosa e disponibile accoglienza riservataci e per essersi prodigato a dare risposta alle nostre esigenze per una trasferta così lunga.

Expert Volley Palmi