Volley Reghion, Elena Fiorini: ‘Stiamo lavorando bene in gruppo’

Il roster della Volley Reghion è definito. Sono undici le atlete a disposizione di coach Pellegrino, al suo terzo anno alla guida della formazione reggina. Il blocco titolare è stato per buona parte confermato e l’organico si completa grazie ad un mix di esperienza e gioventù. Dietro gli attacchi reggini ci sarà la regia di Rebecca Surace e di Alessia Furci, quest’ultima alzatrice classe 2002 ex New Fides Volley. Nel ruolo di opposto agirà nuovamente Giulia Speranza, mentre al centro Antonella De Franco avrà come compagna di reparto Maria Rosaria Panetta, classe 2004 ed ex Digem Volley. Alla guida del reparto offensivo il nuovo capitano, Elena Fiorini, alla sua terza stagione in riva allo Stretto, che avrà l’onore e l’onere di sostituire nell’importante ruolo una vera e propria leader e pallavolista di lungo corso come Caterina Genovese. Con lei riconfermata un’altra attaccante, Sara Speranza, mentre Nina Burduja (classe 96) e Sara Morena (2005, dalla Elio Sozzi) rappresentano le novità sotto rete, con quest’ultima che partirà come centrale ma che potrà essere impiegata anche come posto 4. Rivoluzionata la difesa: due i liberi a disposizione di Cesare Pellegrino, Miriam Pantano e Rebecca Ponton, entrambe classe 2003 e alla loro prima esperienza nella compagine del presidente Minniti.

«Dopo tre anni alla Reghion – dichiara la schiacciatrice biancoblu Elena Fiorini – è un grande onore per me essere diventata il capitano della squadra in questa stagione. Ripartiamo dalla collaudata sintonia delle ragazze confermate e dall’impegno delle nuove atlete. Stiamo lavorando bene in gruppo».

Per ulteriori informazioni è possibile consultare la pagina facebook ed il profilo instagram “Volley Reghion”.