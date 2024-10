Volley Reghion, “lavori in corso” in vista della nuova stagione sportiva

C’è entusiasmo in casa Reghion in vista della nuova stagione pallavolistica. La compagine reggina si presenterà, per il secondo anno consecutivo, ai nastri di partenza della Serie B2 femminile. A guidare il sestetto biancoblu ci sarà ancora Cesare Pellegrino, allenatore che, arrivato lo scorso anno a campionato in corso, con la sua grande esperienza è riuscito ad amalgamarsi al gruppo in tempi rapidi ottenendo il traguardo della salvezza con qualche giornata in anticipo.

A differenza dello scorso anno, quando erano previste trasferte anche in terra campana, la Reghion è stata inserita nel girone M contenente squadre calabresi e siciliane. L’obiettivo è quello di raggiungere al più presto una tranquilla salvezza per poi puntare a togliersi anche qualche bella soddisfazione, come avvicinarsi il più possibile alle zone alte della classifica. Per migliorare le prestazioni ottenute lo scorso anno, Zino Surace, confermato direttore sportivo anche per la prossima stagione, non è mai stato in vacanza: tanti i nomi nuovi che hanno raggiunto l’accordo con la società reggina e che andranno ad affiancarsi ad alcune riconferme. Il roster è quasi al completo e adesso servirà riempire gli ultimi tasselli in vista dell’inizio della preparazione atletica.

