La Volley Reghion non si ferma più. Contro Nola quarta vittoria consecutiva

Inizio un pò incartato per le biancoblu, che prendono le misure del Nola un pò in ritardo, ma non troppo. La Reghion con buone giocate riesce a portarsi sul 10-4, che costringe così le ospiti al primo timeout del match. Nola non molla e dà filo da torcere alle biancoblu, che, nonostante gli attacchi, riescono ad avanzare e conquistare il primo set per 25-20. Secondo parziale che vede la Reghion nuovamente in difficoltà contro un Nola davvero agguerrito, che è intenzionato a fare suo il parziale. La formazione campana va avanti anche di 5 punti, ma sono brave le reggine a trovare nuovamente la concentrazione e il pari sul 15-15. Dopo un momento di blackout, le biancoblu riescono a trovare la via corretta che porta al 25-18, che vale il 2-0 per la Reghion. Terzo set anche esso equilibrato come i due precedenti. La Reghion trova però la svolta compattandosi ancora una volta e va avanti anche di 7 lunghezze. Le reggine riescono ad amministrare il vantaggio (25-14), che consente così la vittoria per 3-0 e contribuisce così a far arrivare altri punti importanti in chiave salvezza.

“Abbiamo affrontato questa partita con troppa leggerezza – ha affermato Capitan Buonfiglio – un po’ dettato dalla classifica, giustifico solo questo. Onore a loro che hanno fatto una bella partita con degli elementi giovanissimi e promettenti – prosegue – torneremo in trasferta dopo quattro gare casalinghe e, forse un po’ prevenuta, dico che le trasferte sono sempre trasferte. Partita odierna a parte, stiamo giocando bene, il feeling cresce sempre di più e gli allenamenti vengono sostenuto a pieno ritmo – termina – il nostro obiettivo è quello di fare il nostro gioco e portare a casa sempre più punti in modo da centrare l’obiettivo di inizio anno, la salvezza”.