Volley Reghion, è battuta d’arresto contro la Molinari Napoli

Una sconfitta per le reggine, che pesa tanto in chiave salvezza e arriva dopo un bel percorso fatto di quattro vittorie interne consecutive.

Una prestazione, quella delle biancoblu, che non è riuscita a regalare la quinta vittoria consecutiva.

Nel primo set, le reggine cadono per 25-15. La formazione ospite però prova a recuperare qualcosa nel secondo parziale, ma Napoli riesce a far suo anche il secondo set per 25-20, dimostrando la grinta e la forza di aggrapparsi dappertutto per trovare punti salvezza.

Il terzo ed ultimo set, terminato 25-21, va al Napoli che conquista così una vittoria importante ai danni della Reghion, che settimana prossima sarà chiamata ad una vera e propria impresa contro l’Accademia Benevento tra le mura amiche del Palacalafiore.

Servirà tanta grinta come si è vista nelle ultime gare in casa, in modo da poter conquistare più punti possibili in chiave salvezza.