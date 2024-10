Volley Reghion, vittoria all’esordio in casa: battuta al tie-break la Volley Valley

La Volley Reghion vince davanti al proprio pubblico e conquista la prima vittoria in campionato. Buona la prima interna per la formazione di coach Pellegrino, impegnata nel match con la Volley Valley FuniviaEtna: 3-2 il risultato finale di una partita che ha tenuto col fiato sospeso sia i tifosi presenti sugli spalti sia quelli incollati alla diretta facebook. Un incontro scoppiettante e combattuto, iniziato male grazie all’avvio sprint delle siciliane (15-25). Dal secondo set, però, la musica cambia. Pellegrino inserisce Giulia Speranza (autrice di 18 punti), al suo rientro in campo dopo un lungo infortunio, e la Reghion inizia ad imprimere il proprio gioco, fino al 25-22 finale. La furia biancoblu continua anche nel terzo parziale, conquistato con più facilità (25-18). A sorpasso avvenuto, la Volley Reghion continua a tenere in mano il bandolo della matassa allungando fino ad un provvisorio più sei, ma la reazione delle catanesi è di quelle veementi e costringe le reggine al tie-break. Nel quinto set, però, la Reghion è praticamente perfetta: Genovese e compagne gestiscono bene e chiudono con un perentorio 15-5 che significa due punti in classifica.

COMMENTI POST GARA

Cesare Pellegrino, coach Volley Reghion: «Sono soddisfatto per la vittoria che ci dà morale. È mancato un po’ di ritmo dovuto al fatto che alcune mie giocatrici si sono allenate poco per via di acciacchi fisici. Peccato per il quarto set: avevamo accumulato punti e avremmo potuto chiudere il match sul 3-1. Fortunatamente la squadra ha reagito con un approccio mentale positivo. Sarà un campionato duro, lo sapevamo».

Sara Speranza, libero Volley Reghion: «Sono contenta per il mio esordio e per la prestazione della squadra. Il gruppo si sta piano piano amalgamando. Avremmo meritato i tre punti, ma c’era tensione per la prima gara davanti ai nostri tifosi. Va bene cosi, dobbiamo ancora lavorare».

TABELLINO

VOLLEY REGHION RC – VOLLEY VALLEY FUNIVIAETNA CT 3-2 (15-25, 25-22, 25-18, 19-25, 15-5)

VOLLEY REGHION: Speranza G., Orlando, Speranza S. (L1), Greco, Milazzo, Genovese (K), De Franco, Surace, Fiorini, NE: Palermo, Cutrì, Pasqualino (L2). All: Pellegrino

VOLLEY VALLEY FUNIVIAETNA CT 3-2: Cannavò, Rotella, Richiusa, Bonfiglio, Giargianni (L2), Carpinato C., Isgrò, Carpinato S. (K) Colombrita (L1), Scuderi, Azzolina, Bonanno, Coco, Fichera. All: Maccarone – Giuffrida

ARBITRI: Gianguido Sposato e Valeria Vitola di Cosenza