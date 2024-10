Volley – “Lo spettacolo siete voi”. Il Palacalafiore pronto ad ospitare la Tonno Callipo

“Lo spettacolo siete voi!”. Il messaggio è chiaro, inequivocabile. La Tonno Callipo Calabria Volley per comunicare tutte le informazioni sui prezzi e modalità di acquisto dei biglietti, elegge come protagonista assoluto il suo pubblico. Lo slogan racchiude infatti la volontà della società del presidente Pippo Callipo di sentire il supporto e l’entusiasmo di quanti amano la pallavolo e credono che questo sport possa avere ancora una lunga storia in questa terra.

Dopo 26 anni di vita a trainare il carro giallorosso è sempre l’irrefrenabile desiderio del suo condottiero di non arrendersi difronte alle avversità. Emblematica la stagione appena iniziata che vede la formazione calabrese, a causa dell’insufficiente capienza del PalaValentia, costretta a traslocare in un posto diverso da quella di provenienza, dove nel tempo ha ben impiantato le proprie radici, ed ospite della Città di Reggio Calabria. Esserci, nonostante tutto, decidendo di disputare il 75° Campionato di Superlega è stato un atto di resistenza, di coraggio. Lo sforzo è stato orientato per cercare la soluzione più adeguata ad un chiaro problema, rimboccandosi le maniche per permettere alla Calabria e al Sud intero di avere anche quest’anno il proprio rappresentante nella massima serie della pallavolo.

Nulla è stato semplice, ma la tenacia e la perseveranza hanno portato il club giallorosso a trovare sistemazione a Reggio Calabria dove, all’interno del PalaCalafiore, giocherà le gare interne della Regular Season fino a quando non ci saranno novità sul fronte vibonese.

L’invito da parte della Tonno Callipo ora è rivolto direttamente al pubblico, alla tifoseria organizzata e non, a dare il proprio contributo alla causa giallorossa: il calore proveniente dagli spalti darà la giusta carica di energia e positività alla squadra per affrontare una nuova e avvincente stagione agonistica.

I prezzi dei biglietti sono stati organizzati seguendo la distinzione tra i match contro le prime quattro della classe e il resto delle concorrenti in lizza, e ancora una differenza tra le partite giocate nei turni infrasettimanali e quelle che il calendario prevede invece nel weekend. È stata prevista una riduzione del biglietto per le fasce d’età comprese tra gli 8 e i 16 anni e gli over 65, e per alcune categorie come studenti e Forze dell’Ordine.

Il nostro rivenditore autorizzato si conferma LiveTicket che gestirà anche quest’anno le vendite dei biglietti per tutte le partite casalinghe. La prima si giocherà il prossimo 6 novembre tra Tonno Callipo Calabria e Trentino alle 19,30.

I dettagli:

Biglietto ordinario:

infrasettimanale Primo anello: intero € 8,00 ; ridotto: € 4,00 ; Secondo anello: intero e ridotto: € 5,00 ;

weekend Primo anello: intero € 10,00 ; ridotto: € 5,00 ; Secondo anello: intero e ridotto: € 5,00 ;



Biglietto partite di cartello: