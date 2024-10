Volley Tonno Callipo: la nuova stagione parte con entusiasmo e voglia di fare

Subito giornata intensa per la Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia nel giorno d’inizio della nuova stagione 2017-18. Seduta pesi al mattino in palestra, visite mediche e incontro al pomeriggio alla presenza del presidente Pippo Callipo che ha incontrato dirigenti, staff tecnico e giocatori. Tanti i tifosi accorsi questa mattina al Pala Valentia per conoscere e familiarizzare con i nuovi atleti e per salutare i giocatori confermati. Volti sorridenti e vogliosi di iniziare una nuova ed entusiasmante avventura. A partire dal neo allenatore Lorenzo Tubertini, fino ad arrivare agli otto giocatori presenti al raduno. Dai “senatori” Manuel Coscione e Davide Marra, ai giovani Marco Izzo, Luca Presta, Francesco Corrado ed Ernesto Torchia, fino ad arrivare a Jacopo Massari e al giovanissimo opposto polacco Damian Domagala. Arriverà, invece, dopodomani il confermato centrale brasiliano Deivid Junior Costa che ha usufruito di qualche giorno di permesso per festeggiare la nascita della nipotina in Brasile. All’appello mancano, dunque, altri quattro atleti, tutti impegnati con le rispettive nazionali in vista dei Campionati Europei e delle altre manifestazioni internazionali alle quali parteciperanno; si tratta dell’opposto americano Benjamin Patch, del martello azzurro Oleg Antonov e dei due belgi Pieter Verhees (centrale) e François Lecat (schiacciatore). Gli otto atleti a disposizione di coach Tubertini (assente il suo vice Valentini impegnato con la nazionale italiana in vista dei prossimi Campionati Europei) hanno da subito effettuato una seduta pesi in palestra sotto lo sguardo vigile del preparatore atletico Pasquale Piraino e del nuovo fisioterapista Valerio D’Orsi. Nel pomeriggio, invece, tutti a lezione di alimentazione con il medico-dietologo Vincenzo Capilupi, e poi visite mediche di rito insieme al responsabile dello staff medico Antonio Ammendolia e all’osteopata Angelo Pellicori. E al termine della giornata non poteva mancare la foto di rito, simbolo di unione di intenti e di profonda condivisione di ideali, tra società, squadra e tifosi. Perché la Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia, non ci stancheremo mai di affermarlo, è una grande famiglia.

Pippo Callipo (presidente Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia): “Oggi tagliamo il nastro – ha affermato il numero uno della società giallorossa – consapevoli che dovremo compiere un passo alla volta. Abbiamo compiuto degli sforzi importanti cercando di costruire una squadra che possa regalare delle soddisfazioni. Ci sono tanti giocatori interessanti che sono arrivati e che però devono ambientarsi e fare squadra. Per ciò che concerne – ha proseguito Callipo – i lavori dei ampliamento del palazzetto, abbiamo compiuto un ulteriore passo in avanti. I lavori sono iniziati e siamo fiduciosi che per l’inizio ufficiale della stagione tutto possa essere pronto. Buon lavoro – ha concluso il presidente – al nostro coach Lorenzo Tubertini, a tutto lo staff tecnico e medico e agli atleti”.