Volley Tonno Callipo: pronti ad iniziare una nuova stagione

Tanta gente, tanti volti sorridenti, tanta passione di pallavolo, tanta voglia di far bene con un unico denominatore: l’amore per i colori giallorossi della Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia. Ieri sera, nell’accogliente sede del Volley Club “Giacinto Callipo”, si è svolta la ormai classica festa di inizio stagione con i rappresentanti dello storico tifo organizzato giallorosso che hanno ospitato società, staff tecnico e squadra al completo per il benvenuto pre-campionato. Un’occasione importante per conoscersi, per familiarizzare con il calore e la simpatia dei tifosi della Fossa Giallorossa che hanno impeccabilmente organizzato tutto nei minimi dettagli. Più di 150 persone all’evento che ha visto la presenza del presidente Pippo Callipo, del supervisore generale Michele Ferraro e del direttore sportivo Chico Prestinenzi seduti al tavolo vestito di giallorosso insieme ai massimi rappresentanti istituzionali del club, il presidente Elia Serrao e il vicepresidente Cristian Mazza. Particolarmente emozionato il numero uno del Volley Club “Giacinto Callipo” che ha ringraziato la società e il presidente Callipo per i sacrifici intrapresi, non ultimi quelli legati ai lavori di ampliamento del palazzetto (da 2000 a 2400 posti) che ne permetteranno una maggiore fruibilità in termini di servizi e di accoglienza. E anche lo stesso patron giallorosso ha voluto rimarcare con forza ciò che è avvenuto nel corso dell’estate e gli sforzi economici messi in atto per consentire che la Tonno Callipo disputasse i propri matches casalinghi all’interno dello storico impianto di Viale della Pace. Molto importante anche l’appello di Pippo Callipo affinchè il Club si faccia promotore, ancor più, di iniziative di coinvolgimento e attrazione verso la realtà giallorossa in modo tale da consentire di arrivare ad un pubblico sempre più numeroso ed affezionato al seguito della squadra. La serata è proseguita con la proiezione di un video che ha messo in luce, in estrema sintesi, la storia del club e gli obiettivi raggiunti in questi anni di intensa attività: tra gli altri, i numerosi gemellaggi con le tifoserie, le trasferte fatte in lungo e il largo in giro per l’Italia, fino ad arrivare all’ultima grande ed innovativa iniziativa intrapresa tre anni fa, quella dell’organizzazione del primo torneo di beach volley tra tifoserie, “Tutti in Calabria”. E poi ancora: la presentazione di staff tecnico e giocatori acclamati a gran voce dai tifosi e il saluto di coach Lorenzo Tubertini e di capitan Manuel Coscione. La serata è proseguita con un ricco e variegato buffet, tanta buona musica e il classico taglio della torta giallorossa. Insomma, è stato il viatico migliore per iniziare al meglio una stagione che sul campo inizierà fra quattro giorni con la Del Monte® Coppa Italia, la partita degli ottavi di finale (gara secca) contro Bunge Ravenna che si giocherà al PalaValentia mercoledì 11 ottobre alle ore 20:30.