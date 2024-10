Volley Tonno Callipo, sconfitta contro la Sir Safety Conad Perugia

In un Pala Valentia gremito di 2000 persone la Sir Safety Conad Perugia conquista l’ottava vittoria consecutiva espugnando il palazzetto giallorosso con il punteggio di 0-3. Non può nulla la Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia di fronte all’armata umbra capace di imprimere da subito una spinta inarrestabile nel primo set.

E’ un super Atanasijevic a spingere i suoi con un’eccellente prestazione che gli vale la palma di Mvp del match: 14 punti con uno stratosferico 81% in attacco (13 vincenti su 16). Al fischio d’inizio tutto confermato con coach Tubertini che lancia Coscione al palleggio, Patch opposto, Costa e Verhees al centro, Antonov e Lecat in posto 4, Marra libero. Coach Bernardi conferma i “titolarissimi” con De Cecco in regia, Atanasijevic opposto, Anzani e Podrascanin al centro, Zaytsev e Russell in posto 4, Colaci libero. Pronti, via e la Sir vola subito sfruttando la battuta di Podrascanin e le polveri bagnate di un attacco, quello della Tonno Callipo, quasi evanescente. Ha gioco facile la capolista che vince il set 13-25.

La Tonno Callipo risponde colpo su colpo però nel secondo e terzo set mettendoci il cuore e crescendo molto tecnicamente in tutte le fasi di gioco. Patch in battuta e un Lecat sontuoso fanno stare in partita i giallorossi punto a punto. Nella seconda metà del set è però la battuta di Perugia a fare la differenza con Russell e il neo entrato Della Lunga che portano Perugia avanti 17-21. Finale infuocato: Antonov scuote i suoi e con il suo ace riporta la Tonno Callipo sotto di un punto, 22-23.

Nel finale è Podrascanin a mettere a terra il pallone decisivo e a riscattare un paio di errori precedenti in attacco. Terzo set ancora una volta giocato su grandi ritmi con la Tonno Callipo che mostra il piglio della grande squadra e che trova anche un massimo vantaggio di 4 punti grazie alla serie di capitan Coscione al servizio che mette in crisi la ricezione perugina. Tonno Callipo avanti fino al 18-14, poi però Perugia realizza un break di 4-0 murando i vari Patch e Domagala (subentrato nel frangente stesso all’americano). E’ 18-18, poi la Tonno Callipo vira avanti anche sul 21-20. Finale da cardiopalma: sul 23-23 Coscione sbaglia al palleggio, Perugia trova la prima palla match e conquista la partita grazie al solito attacco vincente del suo bomber Atanasijevic.

IL POST-PARTITA

Filippo Callipo (presidente Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia): “E’ stata una bellissima serata di sport. Giocavamo, credo, contro la squadra più forte del Campionato. Nel primo set non siamo stati in partita, mentre nel secondo e terzo abbiamo lottato punto a punto. Siamo soddisfatti perché la squadra ha giocato e credo che il pubblico presente si sia divertita”.

Lorenzo Bernardi (allenatore Sir Safety Conad Perugia): “Sapevamo fosse difficile qui a Vibo in un ambiente caldo e contro una squadra che gioca bene. Siamo partiti subito forte e siamo stati bravi a recuperare lo svantaggio nel terzo set quando eravamo sotto quando ho chiesto ai miei di dare qualcosa in più in fase break. Queste situazioni devono servirci a tenere la barra sempre dritta anche in vista dei prossimi impegni quando avremo di fronte avversari ancor più forti da affrontare”.

IL TABELLINO

TONNO CALLIPO CALABRIA VIBO VALENTIA – SIR SAFETY CONAD PERUGIA 0-3 (13-25, 23-25, 23-25)

TONNO CALLIPO CALABRIA VIBO VALENTIA: Costa, Coscione 2, Marra (L), Lecat 9, Izzo, Antonov 11, Massari, Domagala 1, Verhees 7, Patch 9, Presta 1. Non entrati: Corrado, Torchia (L2). Allenatore: Tubertini

SIR SAFETY CONAD PERUGIA: Shaw, Russell 7, Zaytsev 11, Della Lunga 1, Berger, Colaci (L), Atanasijevic 14, De Cecco 3, Anzani 5, Podrascanin 11. Non entrati: Ricci, Cesarini (L2), Siirila, Andric. Allenatore: Bernardi

ARBITRI: Gnani e Venturi

NOTE – durata set: 21’, 31’, 30’. Tot. 82’. Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia: bs 13, ace 5, ric. pos. 38%, ric. perf. 18%, att. 44%, muri 3. Sir Safety Conad Perugia: bs 13, ace 5, ric. pos. 58%, ric. perf. 40%, att. 59%, muri 10.

Nella foto, l’esultanza di Coscione e compagni (foto Pirito)