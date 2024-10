Volley – Tonno Callipo, che vittoria! Padova piegata in 4 set

La Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia torna alla vittoria battendo la Kioene Padova con il punteggio di 3-1 nell’anticipo dell’ottava giornata del Campionato di SuperLega Credem Banca. Vittoria in rimonta per i giallorossi di coach Valentini che, dopo aver perso il primo set ai vantaggio lunghi (29-31), hanno avuto ragione di una Kioene coriacea e mai arrendevole che ha lottato punto a punto. Ma alla fine hanno prevalso il cuore di Marra e compagni, la determinazione e la voglia di vincere, una prova di squadra eccelsa ed un monumentale Al Hachdadi. L’opposto marocchino si è infatti preso la squadra sulle spalle realizzando 35 punti con il 60% in attacco (4 ace e 3 muri). Mvp del match l’atleta classe 1991 che nel solo quarto set ha messo segno 15 punti (tra cui l’ace decisivo che è valso la vittoria) venendo premiato a fine gara dal Presidente Pippo Callipo come atleta migliore in campo. Partita tirata, nervosa, fatta di strappi, tra giocate funamboliche ed errori gratuiti, ma è stata una partita che ha appassionato il pubblico presente. A Padova è mancata la necessaria brillantezza nell’arco della gara anche in alcuni singoli chiave, mentre in casa Tonno Callipo, coach Valentini ha mostrato lucidità nella condotta tecnico-tattica chiedendo sempre molta pazienza e lucidità ai suoi che l’hanno ripagato con una prestazione importante. Tra i padroni di casa bene anche Skrimov (18 punti con il 57% in attacco e 3 ace), Vitelli (9 punti con il 70% in attacco) e Zhukouski. Ma è stata tutta la squadra a mostrare ferocia agonistica ed unione d’intenti. A Padova rimane l’amaro in bocca per non essere riuscita neanche in questa occasione a raccogliere punti in trasferta.

HANNO DETTO:

Tsimafei Zhukouski (Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia): “E’ una vittoria molto importante per noi, abbiamo ottenuto tre punti e sono molto felice. Il segreto della vittoria secondo me è che oggi abbiamo mostrato grande unità, abbiamo fatto un grande gioco di squadra”.

Valerio Baldovin (allenatore Kioene Padova): “Penso che Vibo abbia giocato un’ottima partita, in ricezione e con l’opposto che non siamo riusciti a fermare. Il rammarico è che non siamo stati precisi nelle situazioni di contrattacco. Oggi alcune situazioni non hanno funzionato, tra cui l’incisività della battuta che oggi ci è mancata”.

IL TABELLINO

Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia – Kioene Padova 3-1 (29-31, 25-20, 28-26, 25-22)

Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia: Zhukouski 5, Strohbach 5, Mengozzi 7, Al Hachdadi 35, Skrimov 18, Vitelli 9, Cappio (L), Marsili 0, Marra (L). N.E. Presta, Domagala, Barreto Silva. All. Valentini.

Kioene Padova: Travica 2, Cirovic 4, Polo 5, Torres 20, Randazzo 16, Volpato 8, Bassanello (L), Danani La Fuente (L), Cottarelli 0, Louati 7, Sperandio 0, Lazzaretto 0, Premovic 0. N.E. All. Baldovin.

ARBITRI: Tanasi, La Micela Sandro.

NOTE – durata set: 34′, 24′, 33′, 26′; tot: 117′. Spettatori 1000.

Nella foto, Al Hachdadi premiato a fine partita come migliore in campo dal presidente Pippo Callipo