Stop al volo Reggio Calabria-Milano da marzo? "Ad oggi la realtà è questa"

Stop al volo Reggio Calabria-Milano da marzo? Il comitato “Difendiamo l'aeroporto dello Stretto da Milano” lancia il grido d’allarme.

"A noi del Comitato e ai tanti reggini e messinesi residenti in Lombardia in particolare a Milano, utenti dello scalo reggino – spiega il presidente Alessandro Panuccio –, basterebbe sapere se e come sarà possibile recarsi nel periodo di Pasqua nelle città d’origine a salutare i nostri cari. La prenotazione del volo diretto scompare dal sito di Ita Airways da domenica 27 marzo. Pertanto per raggiungere Reggio Calabria da Milano bisognerà fare scalo a Roma oppure atterrare a Lamezia".

Il grido d'allarme del comitato, pubblicato sulle pagine di Gazzetta del Sud, evidenziano ancora una volta le difficoltà dello scalo reggino, oramai agonizzante da anni.

"Non sappiamo se tutto questo sia da attribuire alla Sacal o alla nuova compagnia di bandiera Ita Airways – insiste Panuccio –, o se il presidente della Regione Calabria Roberto Occhiuto, i facente funzioni della Città metropolitana e del Comune, Carmelo Versace e Paolo Brunetti, abbiano buone notizie. Ad oggi però la realtà è questa", conclude il comitato.