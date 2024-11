Week-end da brividi per lo Sporting Reggio. F. Mazzei : Sono un attaccante old style. Lo Sporting Reggio? La mia seconda famiglia.

di Nicolino D’Ascoli. Il punto sulla quinta giornata di campionato. Comincia a cavallo fra Novembre e Dicembre la quinta giornata del campionato di calcio a 11 UISP, con le prime giornate di freddo intenso ad incombere su tutta la provincia Reggina. Le condizioni climatiche potrebbero riservare non poche sorprese, anche alle squadre più toste e lassù in classifica. L’anticipo di Venerdì 29 Novembre sarà Soluzione 04 – S.Rocco Puzzi, primo vero e significativo test per i ragazzi del Puzzi in campo a Scilla, contro una Soluzione 04 in netta ripresa dopo un inizio di stagione non brillantissimo. Match tutto da seguire. Sabato invece andrà in scena a Bagnara un’altra sfida delicata, la Costa Viola giocherà in casa contro la difesa migliore del campionato, quella della Polisportiva Futura, e sicuramente non firmerebbe per un pareggio. Ricordiamo che la Costa Viola proprio fra le mura amiche costruisce importanti campionati. Sempre Sabato altra sfida interessante fra due squadra ancora ferme a 0 punti. S. Elia Ravagnese in scena contro ASD Sbarre, pronostichiamo una vittoria casalinga, ma in questo torneo c’è ben poco da pronosticare. Un punto non servirebbe a nessuna delle due squadre, per questo ci aspettiamo una partita apertissima. Domenica mattina l’ Antica Abazia andrà a fare visita alla Nuova Amatoriale Bovese, e quasi certamente non tornerà a casa a mani vuote. Anche qui, nulla è scontato, però la forza fisica e tecnica degli uomini di Gallina sulla carta appare superiore a quella dei mai arrendevoli calciatori di Bova, chissà cosa ci riserverà questa Domenica calcistica! Chiude in posticipo, la giornata sportiva, lo Sporting Reggio che Lunedì sera alle ore 20.45 affronterà in casa, stadio comunale di Gallico, la Ludos Vecchia Miniera.Sporting Reggio – Ludos Vecchia Miniera. Monday Night di fuoco in questa quinta giornata, infatti la chiusura spetterà proprio allo Sporting Reggio che attenderà in casa la Ludos Vecchia Miniera, vecchia conoscenza amara per i Reggini, che l’anno scorso contro la Ludos persero la finale dei playoff provinciali ai rigori. Dunque prima occasione utile per una rivincita. Entrambe le squadra appaiate a 6 punti in classifica cercano la vittoria, per fare passi avanti in classifica oltre che per gloria personale. La sconfitta in finale pesa ancora. La Ludos arriva da una vittoria e con un morale alle stelle prepara al meglio l’incontro. Qualche difficoltà in più per gli uomini di Mangano reduci da una sconfitta e da un inizio campionato con tanta sfortuna e tante difficoltà. Ma si conosce bene lo Sporting Reggio, è duro a mollare, duro come il suo bomber incontrato oggi (ieri ndr) dopo l’allenamento. Bomber Fabrizio Mazzei inizia subito a commentare la scorsa maledetta domenica che lo ha visto non presente nello score marcatori : “ Domenica ho giocato una partita opaca, il gol non è arrivato, o meglio l’unico che è arrivato è stato annullato, per un fuorigioco inesistente. Il gol per me, per un attaccante, è tutto, vale la presenza, vale il voto alto in pagella, vale il morale – continua Bomber Mazzei – e sono certo che i compagni mi staranno vicino e mi aiuteranno a fare tanti altri gol, utili alla squadra. Il titolo di capocannoniere non è l’obiettivo principale, se arriva bene, altrimenti non è un dramma, l’unica cosa che conta per me è lo Sporting Reggio”. Poi spende qualche parola sulla rivincita, eventuale, di lunedì contro la Ludos : “ Ho sentito i miei compagni nello spogliatoio e sono tutti col dente avvelenato per la sconfitta in finale rimediata lo scorso anno contro la Ludos. Io non ero presente sfortunatamente, ma quest’anno avremo tutti una marcia in più perchè abbiamo voglia di rivalsa, darò tutto me stesso per caricare i compagni ancor di più”. L’intervista termina sul campionato altalenante, fino ad ora, dello Sporting Reggio : “ A mio giudizio – spiega bomber Mazzei – il campionato non è assolutamente compromesso, è ancora lungo, ci sono diverse partite a disposizione e dobbiamo pensare sin da subito a fare più punti possibili, il nostro obiettivo deve essere la vittoria di ogni singola gara, non sempre ci riusciremo, ma sempre ci proveremo. Dovremo restare uniti e ascoltare il nostro Mister, che sta gestendo alla grande il nostro gruppo, dobbiamo vincere per lui, per il Presidente e per tutta la società Sporting Reggio, non dimenticando mai nemmeno tutte le persone che ad ogni partita sono sempre presenti sugli spalti.’ Fabrizio Mazzei visibilmente demoralizzato dopo la sconfitta di Domenica scorsa sembra aver ripreso forze ed energie, sembra aver tramutato la sua amarezza in aggressività sportiva. Lui è pronto, i suoi compagni sono pronti. Non ci resta che attendere il match di Lunedì sera.