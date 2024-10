Wyoming, ecco il nuovo brano del reggino Zaminga

Classe ’90.

Il giovane Zaminga è nato e cresciuto a Reggio Calabria. Proprio in riva alla stretto colleziona le prime esperienze come frontman, autore e compositore di svariate band del panorama underground calabrese prima di pervenire alla carriera solista.

Scrive canzoni dai tempi del liceo, semiautodidatta un pò per scelta un pò per pigrizia. Tanta gavetta sui palchi di periferia tra club, piazze e teatri, poi uno stand by forzato a causa del trasferimento e degli impegni prima accademici e poi lavorativi.

Il 2020 inizia all’insegna della rinascita artistica con il lancio di Pyrex, fuori dal 6 marzo sui principali digital store. Segue il videoclip girato per le vie di Torino che registra più di 1000 views su YouTube in pochissime ore. Il secondo estratto si chama Wyoming, in pre-save su Spotify dall’11 giugno dove è già approdato il 18 giugno.

Musicalmente molto distante dal primo singolo, una ballad a metà tra birt e It Pop, Wyoming strizza l’occhio alla retrowave di matrice anni 80 pur non rinunciando a sonorità EDM più contemporanee, un easylistining in cassa dritta con un testo che non tradisce il retroterra cantautoriale del suo stile di songwriting, fatto di uno storytelling urbano, vivido ma sempre allusivo a temi universali e generazionali agli antipodi, dal senso di inadeguatezza ed estraneità alla voglia di rivalsa ed accettazione consapevole e matura del corso degli eventi. Nelle intenzioni dell’artista, poco confidenziale con etichette e categorizzazzioni, vi è la volontà di raggiungere un audience eterogeneo, indie o mainstream che sia.

Previsto un prossimo singolo in autunno che anticipa l’uscita di un EP atteso per la primavera del 2021.