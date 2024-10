Xenia Book Fair – La Fiera Nazionale del Libro all’Aperto di Reggio Calabria si apre alle scuole

240314 - fiera internazionale del libro per ragazzi - - foto Nucci/Benvenuti

Nell’ambito del programma legato all’organizzazione della quarta edizione della Fiera Nazionale del Libro all’aperto di Reggio Calabria (Xenia Book Fair), La Leonida Edizioni coinvolge direttamente gli istituti scolastici del territorio. Il tema della manifestazione, l’accoglienza, legherà in un percorso ideale i numerosi eventi programmati presso il parco della Mondialità di Gallico dal 2 all’8 luglio 2018. Saranno decine gli studiosi, scrittori e personaggi pubblici di rilievo nazionale ed internazionale che si alterneranno in una serie di incontri e dibattiti utili a delineare un tracciato storico-filosofico che abbraccia idealmente le varie epoche: dall’unicità della virtù socratica sino all’“Etica dell’Altro” di Emmanuel Lévinas.

L’evento (che conterà la partecipazioni di oltre 50 case editrici provenienti da tutto il territorio nazionale) prevede 110 incontri culturali e spazi espositivi, tavole rotonde, reading letterari, musica e spazi gastronomici. Anche per questa edizione gli organizzatori hanno pensato di dedicare un’intera giornata alle scuole: Xenia Day For School. Un’intera giornata aperta alla partecipazione attiva delle scuole che potranno presentarsi alla collettività con le loro opere legate al tema dell’Accoglienza. L’iniziativa è curata dall’Accademia d’Arte “Art Academy” di gallico Superiore (RC). Per info elisa_urso@libero.it

L’Evento (che cade nei periodi di sospensione dell’attività didattica) potrà essere svolta nell’ambito di quanto previsto nella Legge 107 del 13 luglio 2015. Xenia Day for School sarà una formidabile vetrina per le istituzioni scolastiche e un’eccezionale occasione di crescita per gli studenti.