Effetto Ryanair, l’orgoglio dell’on. Cannizzaro: ‘Numeri straordinari, siamo nella direzione giusta’

L’on. Francesco Cannizzaro, ai nostri microfoni, commenta gli ottimi risultati in termini di numeri e prenotazioni dei voli, nei primi giorni di Ryanair al ‘Tito Minniti‘.

“Siamo riusciti a creare una condizione straordinaria che oggi, attraverso questi primi numeri, smentisce lo scetticismo, anche recente dei tanti retrattori di questa provincia. Bene, non sono favole, non si trattava evidentemente di annunci. Oggi il nostro aeroporto è vivo, movimentato e pieno di gente che parte e che arriva. In città si iniziano a vedere turisti nei ristoranti e per le strade della città e questo è un segnale positivo e di svolta – continua l’on. Cannizzaro – Certo, non basta, bisogna continuare in questa direzione però il trend è assolutamente straordinario. Continueremo a lavorare nella speranza che la nostra città e la nostra provincia possa organizzarsi per rendere più appetibile l’intera area metropolitana sotto il profilo dei servizi e delle attrazioni. Sono molto molto contento e soddisfatto”.