Reggio, primo weekend Ryanair: voli pieni, due sole le tratte in ‘difficoltà’

Il bilancio dei primi 5 giorni è più che positivo, con qualche tratta ancora migliorabile in termini di prenotazioni

C’è ancora tanto lavoro da fare. Ma i risultati, a soli cinque giorni dall’arrivo di Ryanair a Reggio Calabria, sono più che soddisfacenti. Si è partiti il 25 aprile con il primo volo dallo scalo reggino per Bologna e i risultati erano già ben evidenti. L’aereo diretto per la vivace destinazione romagnola era stracolmo.

Stessi coefficienti di riempimento per i voli successivi, sia nazionali che internazionali. E la compagnia irlandese può ritenersi soddisfatta, dato che i numeri ed il coefficiente di riempimento degli aerei supera in molte occasioni il 90%.

Ryanair a Reggio, il coefficiente di riempimento dei voli

In particolare la tratta Reggio Calabria–Bologna, secondo quanto raccolto, ha toccato il 97% mentre il Reggio Calabria–Venezia il 95%. Si avvicina al riempimento totale dei posti occupati il volo Reggio Calabria–Torino con il 98%.

Si attesta al 94% invece la tratta internazionale Reggio–Barcellona. Leggermente inferiore il dato per Marsiglia, con l’86%, meglio il volo dalla seconda città più grande della Francia per la città in riva allo Stretto, con il 95%.

Quasi tutti i dati sono dunque molto confortanti, avvicinandosi al 90% ad eccezione di una sola tratta, il Tirana–Reggio. Dalla capitale dell’Albania, verso Reggio i numeri non sono positivi. Arrancano infatti i passeggeri in arrivo da Tirana. Solo 66 i posti prenotati sul primo volo Tirana-Reggio Calabria.

Meno attratti alla meta turistica di Reggio Calabria i passeggeri provenienti quindi da Tirana e anche da Berlino. In riferimento alla meta tedesca, al dato del 98% del Reggio–Berlino, si contrappone l’altro dato momentaneamente meno brillante del Berlino-Reggio atterrato ieri sera.

Ryanair al ‘T. Minniti’, aerei pieni: non brillano due sole tratte

Per il primo fine settimana di Ryanair a Reggio Calabria, i risultati, ad eccezione di poche tratte, sono comunque brillanti. E visto che la stagione estiva deve ancora iniziare, i numeri non potranno che aumentare. Intanto il clima all’interno del ‘Tito Minniti’ è decisamente cambiato, con uno scalo vivace ed efficace.

Qualcosa inoltre, secondo quanto raccolto, bolle in pentola sia per quanto riguarda la compagnia Ryanair e sia per quanto concerne i lavori che interessano l’ampliamento delle due ‘ali’ dello scalo reggino.

Non rimane dunque che attendere e rimanere fiduciosi. Come detto siamo ancora all’inizio e c’è ancora tanto lavoro da fare. Sacal, istituzioni e cittadini si rimbocchino le maniche. Sará una scommessa per tutti, da vincere ad ogni costo.