Weekend dolceamaro a Reggio: tra la gioia dei voli Ryanair e l'assenza di 'movimento' in città

Si respira un’aria nuova a Reggio Calabria. Il merito, senza dubbio, è della tanto attesa novità dei voli Ryanair in partenza – e in arrivo – dal Tito Minniti.

Un aeroporto, quello dello Stretto, per troppo tempo rimasto silente e che, ora, necessita di riscatto. Lo dimostrano i primi voli, sold out, sia per le tratte nazionali che per quelle internazionali.

Non bastano, però, questi a risollevare la città.

Il 1° weekend (dolceamaro) da città turistica

Questa settimana, più che mai, Reggio Calabria si sarebbe dovuta far trovare pronta ad accogliere i viaggiatori in arrivo da Barcellona, Berlino, Manchester, Marsiglia e Tirana.

Messa al banco di prova, dopo decenni di parole su “Reggio città turistica“, ha fallito il suo esame.

Nulla da dire sui paesaggi – per natura – mozzafiato e l’offerta culturale lasciataci in eredità dai popoli che si sono avvicendati nei secoli in città. Ma Reggio è carente di servizi.

Basti pensare al lungomare Falcomatà, biglietto da visita della città e “km più bello d’Italia“.

I lidi hanno avuto il benestare del Comune per anticipare la stagione al 1° maggio, ma forse solamente uno riuscirà ad aprire i battenti per quella data, per gli altri si dovrà attendere la metà del prossimo mese. E poi ci sono i chioschi, tutti tranne uno, da mettere ancora a bando. Conoscendo le lungaggini burocratiche, vorrà dire che, saremo fortunati ad avere delle novità verso il mese di giugno.

Ad accogliere, in qualche modo, i turisti in città, ci ha pensato Confesercenti, con due totem installati presso l’aeroporto ed il centro commerciale Porto Bolaro, scritti in 5 diverse lingue, che rimandano al sito ReggioCalabriaGuide.it.

Decisamente un buon modo per dar manforte ai nuovi arrivati, in assenza di infopoint che hanno sempre funzionato a singhiozzo e male.

Lo scorso 29 febbraio, certi della necessità di un cambiamento in città, vista la grande opportunità offerta dalla compagnia aerea irlandese alla Metro City, avevamo proposto “10 cose da fare prima dell’arrivo di Ryanair“.

Erano, in fondo, poche ed anche piuttosto semplici. Nonostante il tempo a disposizione, però, non sembra sia cambiato nulla.

Non ci resta che attendere, fiduciosi, il prossimo weekend e confidare nella benevolenza dei turisti.