Cercai un taxi, non lo trovai, a piedi mi diressi verso le Torri che non c’erano più e… Dopo non sapevo che fare. In che modo rendermi utile, servire a qualcosa. E proprio mentre mi chiedevo che faccio, che faccio, la tv mi mostrò i palestinesi che pazzi di gioia inneggiavano alla strage. Berciavano Vittoria-Vittoria. Poi qualcuno mi raccontò che in Italia non pochi li imitavano sghignazzando bene-agli-americani-gli-sta-bene e allora, con l’impeto d’un soldato che si lancia contro il nemico, mi buttai sulla macchina da scrivere. Mi misi a fare la sola cosa che potevo fare. Scrivere.”

“É nato all’improvviso. É scoppiato come una bomba. Inaspettatemente come la catastrofe che il mattimo dell’11 settembre 2001 ha incenerito migliaia di persone e dissolto due degli edifici più belli della nostra epoca: le Torri dello World Trade Center. […] Il puzzo della morte entrava dalle finestre, dalle strade deserte giungeva il suono ossessivo delle ambulanze, il televisore lasciato acceso per l’angoscia e lo smarrimento lampeggiavano ripetendo le immagini che volevo dimenticare. E d’un tratto uscii di casa.

É cosi che Oriana Fallaci ci introduce al suo libro “La Rabbia e l’Orgoglio“. Una prefazione forte e appassionata, che spiega nei più piccoli dettagli il prima e il dopo del libro, scaturito da un articolo pubblicato su Il Corriere della Sera, il 29 settembre.

Il pezzo scritto dalla Fallaci in seguito all’attacco terroristico dell’11 Settembre 2001 occupò ben quattro pagine del quotidiano.

Attraverso lo sfogo dell’11 settembre la Fallaci interrompe un silenzio durato 10 anni. Per vederlo pubblicato fu necessario tagliare gran parte dei pensieri della nota scrittrice italiana che, alla luce dell’attentato non aveva più voglia di tacere.

É cosi che prendono vita le 162 pagine di cruda, impietosa e rigorosa verità; l’autrice ci lascia una sorta di “confessione” all’interno della quale troveremo la sua vita messa a nudo.

“Ero a casa, la mia casa è nel centro di Manhattan, e verso le 9 ho avuto la sensazione d’un pericolo che forse non mi avrebbe toccato ma che certo mi riguardava. […] allora ho fatto ciò che al mattino non faccio mai. Ho acceso la Tv. […] vedevo una Torre dello World Trade Center che dagli ottantesimi piani in su bruciava come un gigantesco fiammifero. […]

Quasi paralizzata sono rimasta a fissarla e, mentre la fissavo, sullo schermo è apparso un aereo. Bianco, grosso. Un aereo di linea. Volava bassissimo. Volando bassissimo si dirigeva verso la seconda Torre come un bombardiere che punta sull’obiettivo. Sicchè ho capito. Ho capito che si trattava di un attentato. E mentre lo capivo, l’audio è tornato. Ha trasmesso un coro di urla selvagge. Ripetute, selvagge. “God! Oh God!”. E l’aereo bianco s’è infalato nella seconda Torre come un coltello che si infila dentro un panetto di burro.“