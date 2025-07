Montebello Jonico: i cittadini chiedono risposte su acqua, disinfestazione e pulizia – FOTO

I cittadini di Masella e Montebello Jonico si dicono stanchissimi, poichè il Primo cittadino e la sua Amministrazione comunale continuano ad essere assenti sui problemi dell’entroterra. Persino il parroco don Giovanni Zampaglione, in tutti questi mesi, si è fatto portavoce delle “grida”, delle esigenze e delle problematiche della gente, anche inviando pec al comune di Montebello per denunciare i disservizi, invitando a intervenire e rimuovere il materiale (in primis l’amianto) dietro l’ex sanatorio e la vecchia chiesa di Masella.

Da come si evince dalle foto le pec non sono state prese in considerazione, ci si augura, pertanto, che il tutto venga risolto al più presto possibile e in tempi rapidi. Altre pec in questi giorni saranno inviate dalla comunità al Comune, con l’intento di ottenere risposte e arrivare soprattutto alla risoluzione dei problemi. I paesi di Masella e Montebello, appartenenti all’entroterra territoriale, hanno invitato, più volte, la sindaca e l’amministrazione comunale a inviare gli operai per la pulizia straordinaria, vista la situazione di incuria in cui versavano questi luoghi.

In occasione del Corpus Domini, era stata inviata pec, dal parroco di Montebello e Masella, per un intervento di pulizia straordinaria, che è stato letteralmente ignorato, e sono stati i cittadini a doversi rimboccare le maniche e a pensare alle pulizie. Gli abitanti dei due centri abitati interni chiedono, pertanto, attenzione e cura alla signora sindaca e all’amministrazione tutta, e visto che è arrivato il periodo estivo, richiedono una disinfestazione di tutto il territorio, entroterra compreso, poichè quest’ultimo viene completamente trascurato.

Una disinfestazione dell’intero territorio comunale è stata annunciata per il 2 luglio scorso, ma non è stata mai effettuata; i cittadini, pertanto, si sentono presi in giro da un’Amministrazione che continua a fare orecchie da mercante. A Masella, peraltro, non esiste un luogo di ritrovo per i ragazzi, poichè la piazza adiacente la chiesa resta in condizioni di estremo degrado, così come la fontanella pubblica. Il nostro parroco don Giovanni Zampaglione, durante il periodo invernale, accoglie i ragazzi nei locali parrocchiali, ma durante il periodo estivo non c’è un luogo adeguato all’aperto dove i nostri ragazzi possano riunirsi. Durante le nostre feste parrocchiali, inoltre, l’Amministrazione non si adopera mai per contribuire con una serata musicale e dare respiro al territorio e ai vacanzieri rientrati per le ferie.

Problemi con l’acqua e lavori incompleti

L’acqua a Masella viene a mancare ogni giorno improvvisamente e a orari diversi, sempre troppo presto (tra le 16 e le 19) e senza alcun preavviso. Eppure, durante l’assemblea pubblica tenutasi a Montebello qualche mese fa, la signora sindaca era stata invitata a stabilire degli orari e ad avvisare la cittadinanza, il tempo sta passando e nessuna risposta è stata ottenuta in merito alla questione!

A Masella sono stati, inoltre, effettuati dei lavori per il passaggio della fibra ottica, tanti mesi fa e, come di consueto, non è stato ben ripristinato l’asfalto. Noi cittadini dell’entroterra siamo stanchi di essere bistrattati, le nostre comunità hanno bisogno di servizi e di fatti, le parole vanno al vento, sono troppe le incompetenze e le inadempienze ripetutamente riscontrate.

Capiamo, che ormai, è piuttosto tardi per vedere la concretezza in cui abbiamo sempre sperato, perciò invitiamo il primo cittadino e la sua compagine a rassegnare le dimissioni, visto il fallimento amministrativo di questo quinquennio.

Del resto, il mandato è in scadenza e non c’è più il tempo di raccogliere buoni frutti.