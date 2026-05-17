Playoff Serie B, cadono le calabresi, Avellino in semifinale. Risultati quarti

Necessaria gara 3 per Redel Viola e Basket Academy Catanzaro

Si è conclusa gara 2 dei quarti dei playoff di Serie B Interregionale tra i gironi E ed F.

Dopo il successo di gara 1 al Palacalafiore, la Redel Viola tenta di chiudere i conti contro la temibile Basket Barcellona. La trasferta in un PalAlberti caldissimo inizia subito a ritmi forsennati ma a punteggio basso, con i padroni di casa più bravi a controllare il punteggio col vantaggio anche in doppia cifra. I neroarancio provano con le fiammate di Clark, Fernandez e Laganà a riaprire la partita, ma è troppo poco contro la difesa e la concretezza dei padroni di casa che allungano la serie.

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Sugli altri campi, la Virtus Matera conquista la bella tra le mura amiche grazie alla vittoria esterna (decisivo il terzo quarto) sul parquet della Basket Academy Catanzaro, mentre la Felice Scandone Avellino vola direttamente in semifinale dopo alla vittoria esterna sull’Esperia Cagliari.

Di seguito i risultati delle gare del turno ed i risultati aggiornati relativi alle serie.

Gara 2 Quarti

Esperia Olimpia Cagliari – Felice Scandone Avellino 71-79

Barcellona Basket – Redel Viola 70-62

Basket Academy Catanzaro – Virtus Matera 75-87

Action Now Monopoli – Angri Pallacanestro 69-62

Quarti – Risultati delle serie

Felice Scandone Avellino – Esperia Olimpia Cagliari 2-0

Redel Viola – Barcellona Basket 1-1

Virtus Matera – Basket Academy Catanzaro 1-1

Angri Pallacanestro – Action Now Monopoli 1-1