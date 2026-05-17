Redel fermata a Barcellona in Gara 2, si deciderà tutto alla bella

La Pallacanestro Viola ha affrontato in Gara 2 dei quarti di finale dei Play Off il Barcellona Basket al PalAlberti. Nel primo quarto meglio i padroni di casa, la Viola ha provato a restare in partita dopo un avvio molto nervoso. La seconda frazione di gioco è targata esclusivamente Barcellona, hanno gestito meglio i siciliani, nel terzo quarto c’è stato uno show di Sebastinelli; Laganà e Fernandez hanno tenuto a galla i neroarancio. Nell’ultimo quarto la Viola ha provato a riportarsi sotto, ma Barcellona ha avuto la meglio ed allunga la serie, si deciderà tutto alla bella in Gara 3 al PalaCalafiore.

PRIMO QUARTO

Diversi errori per compagine. Tripla di Maresca. Aguzzoli per i siculi. Di Marzio per il -1. Sebastianelli per il 6 a 3. Laganà guadagna la lunetta. Bartocci chiama Time Out. Laganà dalla lunetta, due su due. Cessel dalla lunetta, uno su due. Dancetovic da tre. Dancetovic dalla lunetta, zero su due. Grivo per Barcellona. Tripla di Aguzzoli. Zampa da sotto canestro per il -8 neroarancio. Dancetovic dalla lunetta, due su due. Laganà dalla lunetta, due su due. Si chiude il primo quarto sul 17 a 9.

SECONDO QUARTO

Clark segna e guadagna un libero, trasforma il libero a sua disposizione. Okereke, uno su due dalla lunetta. Fallo antisportivo ad Okereke e fallo tecnico a Marini. Fraga dalla lunetta, trasforma il libero. Marini dalla lunetta, due su due. Fallo antisportivo ad Agbortabi. Galipò, due su due dalla lunetta. Clark subisce fallo, Bartocci chiama Time Out, Clark due su due dalla lunetta. Tripla di Zampa, risponde Galipò dalla lunga distanza. Clark, due su due dalla lunetta. Sebastianelli da sotto canestro. Tripla di Sebastianelli. Marini da sotto canestro. Fraga, due su due dalla lunetta. Fraga in penetrazione per il +10. Coach Cadeo chiama Time Out. Laganà dalla lunetta, uno su due. Laganà dalla lunetta a segno. Sebastianelli, due su due dalla lunetta. Aguzolli in penetrazione. Laganà a fil di sirena per il -10 dei neroarancio. Si va all’intervallo lungo sul 37 a 27.

TERZO QUARTO

Tripla di Sebastianelli. Altra tripla di Sebastianelli. Tripla di Fernandez. Aguzzoli da sotto canestro. Coach Cadeo chiama Time Out. Tripla di Sebastianelli. Tripla di Fernandez. Cessel per Barcellona. Di Marzio, uno su due dalla lunetta. Laganà da sotto canestro. Tripla di Laganà. Fraga da tre. Fernandez in penetrazione. Clark in penetrazione. Si va all’ultimo quarto sul 53 a 41.

ULTIMO QUARTO

Clark va a segno e guadagna la lunetta, trasforma il libero. A Galipò risponde Fernandez. Aguzzoli, uno su due dalla lunetta. Tripla di Dancetovic. Tripla di Fernandez. Galipò dalla media distanza. Aguzzoli in penetrazione. Clark dalla lunetta, tre su tre. Galipò dalla lunetta, due su due. Coach Cadeo chiama Time Out. Maresca dalla lunetta, due su due. Aguzzoli segna e guadagna un libero, che sbaglia. Laganà dalla media distanza. Galipò dalla lunetta e tecnico a Laganà, uno su due. Tripla di Clark. Fernandez dalla lunetta, uno su due. Dancetovic dalla lunetta, due su due. Laganà dalla lunetta, uno su due. Laganà ancora dalla lunetta, uno su due. Si chiude la partita sul 70 a 62 per Barcellona.

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Il tabellino

Barcellona Basket – Redel Viola Reggio Calabria 70 – 62 (17-9,20-18, 16-14,17-21)

Barcellona Basket: Okereke 1, Di Marzio 3, Aguzzoli 16, Malkic NE, Sebastianelli 17, Sindoni NE, Dancetovic 10, Cessel 5, Fraga 6, Galipò 10, Grivo 2. Allenatore Bartocci

Redel Viola Reggio Calabria: Agbortabi 0, Fiusco 0, Marangon 0, Laganà 16, Fernandez 14, Zampa 5, Marini 4, Maresca 5, Clark 18, Laquintana 0, Macrillante NE. Allenatore Cadeo

Arbitri: Barbagallo di Catania e Filesi di Ragusa