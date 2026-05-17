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Volley: la Domotek ha scritto la storia: promozione e ‘Triplete’

Al PalaCalafiore è andata in scena una serata che resterà nella memoria collettiva della città

17 Maggio 2026 - 20:49 | di Michele Favano

Domotek Belluno vittoria

La Domotek Volley Reggio Calabria entra davvero nella leggenda dello sport reggino. La vittoria contro Belluno Volley vale la storica promozione in Serie A2 e completa una stagione semplicemente irripetibile: Supercoppa, Coppa Italia e adesso anche il campionato. È triplete.

Al PalaCalafiore è andata in scena una serata che resterà nella memoria collettiva della città: oltre 7000 tifosi, un’atmosfera travolgente e una squadra capace di rispondere presente nel momento più importante dell’anno. Dopo la battaglia della serie finale contro Belluno, i ragazzi di mister Antonio Polimeni hanno chiuso i conti con un netto 3-0, dimostrando maturità, qualità e una forza mentale fuori categoria.

Questa promozione non è soltanto un risultato sportivo. È il premio a una società che ha costruito passo dopo passo un progetto credibile, a un gruppo di giocatori che non ha mai mollato e a una tifoseria che ha accompagnato la squadra ovunque, trasformando ogni partita in un evento. Da quella partenza di qualche anno addietro dalla serie B ma con ambizioni sempre dichiarate, all’esplosione del PalaCalafiore, Reggio Calabria ha riscoperto un entusiasmo straordinario attorno alla pallavolo.

Il 17 maggio resterà una data simbolica per lo sport cittadino: la notte in cui la Domotek ha completato un capolavoro.

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