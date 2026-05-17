Reggina: Torrisi torna a parlare di società, futuro e di contratto

La Reggina pareggia (0-0) contro la Nissa ma per la migliore classifica finale dei siciliani, sono i giallorossi ad aggiudicarsi i play off. Sarà per il prossimo anno ancora serie D. Mister Torrisi ai microfoni di radio Febea: “Facciamo i complimenti alla Nissa che ha vinto i play off. E’ stata una bella gara, potevamo segnare entrambe, due squadre importanti, prestazioni piacevoli. Siamo arrivati con motivazioni differenti, ma abbiamo onorato l’impegno. Adesso ci riposiamo, stacchiamo la spina perchè siamo tutti stanchi.

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Il mio futuro è lineare, ho un altro anno di contratto e attendo la società che mi chiami. Attendo la società per programmare il prima possibile. Se si vogliono fare determinare cose il tempo è prezioso, altrimenti diventa il peggior nemico. Sono in attesa di nuove direttive, poi ci comporteremo di conseguenza. La proprietà nuova? Come faccio a rispondere, so solo che ho un altro anno di contratto e poi vedremo quale sarà il progetto. Chiaramente noi puntavamo a vincere il campionato non giocare i play off, è stata un’agonia che si è allungata, però ci abbiamo messo impegno e dignità, ma le motivazioni erano diverse, anche se avremmo voluti vincerli.

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La squadra per il prossimo anno? Meglio non parlarne adesso, alla Reggina basta il nome per sapere quello che si deve fare, certamente cose differenti rispetto agli ultimi tre anni. Non c’è dubbio. Il tempo deve far meditare sugli errori, di tutti, nessuno escluso. Facciamo un esame di coscienza tutti, prendiamo spunto da questi e puntiamo a migliorare. I tifosi? Oggi è stata la dimostrazione di come senza la nostra gente tutto diventa più difficile. Da noi i tifosi fanno la differenza, è senza rivali, se regaliamo agli avversari la tifoseria è chiaro che diventa per loro un vantaggio. I tifosi sono stati determinanti in quella rimonta incredibile. Se non si cammina insieme, difficile raggiungere i risultati”.