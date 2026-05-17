Nissa, Giovannone esalta la squadra amaranto poi: ‘Credo nel ripescaggio e spiego perchè’

"La Reggina è fortissima è voglio rivederla prima possibile in serie A"

Partita piacevole, ma senza reti e lo 0-0 premia la Nissa, che vince i play off tra i festanti tifosi di casa. La Reggina chiude la stagione con una certezza, anche per il prossimo anno sarà serie D. Il presidente della Nissa Giovannone ai microfoni di radio Febea: “Sono fermamente convinto che oltre al Savoia anche Nissa e Reggina meritavano la serie C. La Reggina è fortissima è voglio rivederla prima possibile in serie A. Ci credo ai ripescaggi, siamo terzi, guardando anche chi ci sta davanti. Lo stadio non sarebbe un problema, solo piccoli ritocchi, adesso ci godiamo la festa.

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Io alla Reggina? No, non c’è mai stata questa possibilità, o meglio è mancato l’attimo fatale. Ho salvato il Torino, poi l’ho dovuta lasciare a Cairo perchè la piazza voleva un piemontese, qui mi adorano. Quando ho pensato di rientrare nel calcio non c’era la Reggina, per me una delle prime otto piazze in italia, come calore la prima”.