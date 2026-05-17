La Reggina saluta la stagione con un pareggio, i play off li vince la Nissa

La terza stagione consecutiva in serie D per la Reggina si chiude con un pareggio, quello sul campo della Nissa che, però, secondo regolamento ed essendo la finale play off, premia la squadra di casa, meglio posizionata nella classifica finale al termine del campionato regolare. Una partita equilibrata con gli amaranto che hanno avuto un buon numero di occasioni per segnare, anche se in pieno recupero (tempi regolamentari) De Felice ha sbagliato un gol incredibile, ma il risultato è rimasto inchiodato sullo 0-0. Un match molto più sentito dalla compagine giallorossa con i tifosi che hanno festeggiato, mentre in casa amaranto tra l’indifferenza generale e la contestazione dei tifosi, si pensa già al futuro a partire da quello societario e da domani si attendono chiarezza e prime risposte proprio dalla società, così come ha dichiarato anche mister Torrisi. L’unica certezza è che il prossimo anno, sarà ancora serie D, per il quarto consecutivo.

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Primo tempo

Per l’ultima partita della stagione che si chiude con la finale play off, la Reggina che affronta la Nissa è la stessa che si è vista nelle ultime partite. Lagonigro tra i pali, Giuliodori a destra, al centro della difesa Rosario Girasole, Domenico Girasole e Distratto a chiudere la linea. A centrocampo Laaribi e Fofana, poi i soliti tra Ragusa, Mungo e Di Grazia dietro la punta Ferraro.

Al settimo, una sponda sbagliata di Ferraro consente alla Nissa di operare una pericolosa ripartenza, servito De Felice che si presenta davanti a Lagonigro ma la sua conclusione viene parata dal portiere amaranto. Azione pericolosa sulla destra per la Reggina con un cross in mezzo che però non trova Ferraro pronto a intervenire. Un fallo da rosso, piede a martello, commesso da Rotulo al ventesimo, per il direttore di gara è solo ammonizione.

Clamorosa occcasione da gol per la Reggina qualche minuto più tardi, con un bellissimo lancio di Di Grazia per Ragusa, sponda e palla a Mungo che solo davanti alla porta, colpisce in pieno un avversario. Nell’azione che l’arbitro ha lasciato proseguire per il vantaggio, c’era il secondo giallo per Bruno, già ammonito, ma anche in questo caso il direttore di gara non è intervenuto. Nel finale di tempo ci prova la Nissa con una punizione battuta da Rotulo, respinge la difesa amaranto. 0-0 la prima frazione.

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Secondo tempo

Al sesto minuto con Rosario Girasole a terra la Nissa continua a giocare ed è bravo Lagonigro a respingere una conclusione ravvicinata e pericolosa di Rapisarda. Maglie più larghe nei primi minuti della seconda frazione, bella palla in profondità di Laaribi per Mungo che arriva con un attimo di ritardo. Reggina vicina al vantaggio con Ferraro dopo un lancio perfetto di Distratto. L’attaccante colpisce di prima intenzione di sinistro, para Castelnuovo, minuto dieci.

Fuori Ragusa, ancora una volta irriconoscibile, dentro Edera. Azione personale di Di Grazia, tiro a giro debole, parato. Angolo pericoloso battuto da Rotulo, esce Lagonigro, palla sulla testa di De Felice che colpisce, si salva la Reggina liberando a pochi centimetri dalla linea di porta. Al ventiduesimo scambio Edera-Fofana, triangolo che si chiude, ma la conclusione dell’ex Torino è imprecisa seppur da buona posizione. A sedici dalla fine, su assist di Mungo, Distratto con il destro va a botta sicura ma Castelnuovo si distende e salva la Nissa, altra occasione.

Doppio cambio per i nisseni con Kragl e Alagna per Rotulo e Terranova. Si fa vedere subito Kragl con una punizione velenosa, bravo Lagonigro a mandare in angolo. Nell’azione successiva Rapisarda dal limite batte forte e sfiora il palo. Tre cambi per Torrisi, dentro Macrì, Palumbo e Porcino, fuori Distratto, Fofana decisamente sottotono e Mungo. Incredibile errore di De Felice che solo davanti alla porta, in pieno recupero, sbaglia un gol già fatto. Davanti a Lagonigro manda in altissimo. I tempi regolamentari finiscono sul risultato di 0-0, si va ai supplementari.

Primo tempo supplemenntare

Squadre molto stanche che inevitabilmente si allungano. In quindici minuti nessuna occasione da gol da segnalare. Altri quindici con la Reggina che ha un solo risultato per conquistare la finale, la vittoria. Alla Nissa basterebbe anche il pareggio.

Secondo tempo supplementare

Torrisi si gioca la carta Barillà, fuori Laaribi. Proteste dalla panchina di Ragusa che viene espulso. A cinque dalla fine ci prova Edera, conclusione di poco a lato. Reggina sbilanciatissima, contropiede della Nissa e Giuliodori è costretto ad un fallaccio per fermare Alagna, rosso netto, espulsione e scatta una mini rissa in campo a partita praticamente finita. In pieno recupero grandissima parata di Lagonigro e partita che finisce qualche attimo dopo. La Nissa festeggia, la Reggina saluta la stagione.